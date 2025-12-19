Rekryteringsspecialister vikariat - Eskilstuna
2025-12-19
Fortifikationsverket söker två rekryteringsspecialister på föräldravikariat till Eskilstuna. Är du en person som brinner för rekrytering? Vill du arbeta med kompetensbaserad rekrytering i en myndighet med stark tillväxt och högt tempo? Söker du en roll där du rekryterar i nära samarbete med våra chefer och är deras stöd genom hela rekryteringsprocessen? Vill du vara en del av ett erfaret team med hög kompetens, där det alltid finns någon att fråga, och där du kommer snabbt kommer att känna dig trygg i ditt uppdrag? Då är detta vikariat en utmärkt möjlighet, så vänta inte, sök idag!
Fortifikationsverkets uppdrag är att äga, utveckla och förvalta försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
HR- och kommunikationsavdelningen består av enheterna rekrytering, HR, kommunikation och utbildning, vi är totalt 40 medarbetare. Rekryteringsenheten består i dagsläget av 9 rekryteringsspecialister och vi är placerade i Eskilstuna och i Luleå.
Nu söker vi dig som är nyfiken på att utvecklas i rollen som rekryteringsspecialist i en trygg miljö. Hos oss får du handledning och stöttning av en senior grupp som gärna bidrar till din professionella utveckling.
Din vardag - rekrytera till vår tillväxt
Som rekryteringsspecialist på Fortifikationsverket arbetar du med rekrytering, från behov till att en ny medarbetare är anställd. Du arbetar i nära samarbete med cheferna, vilket innebär att du bidrar med din specialistkompetens inom rekrytering och är sammanhållande för alla delar i rekryteringsprocessen. Här får du möjligheten att rekrytera en stor variation av roller i vår verksamhet som finns i hela Sverige. Vår styrka som grupp är att vi alla är erfarna inom rekrytering och vi trivs i vår roll där vi får arbeta konsultativt och serviceinriktat. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och behöver kontinuerligt utveckla både vår rekryteringsprocess och vårt erbjudande till cheferna. Därför välkomnar vi gärna nya idéer som kan hjälpa oss att bli mer effektiva, moderna och träffsäkra i vårt arbete.
Som ny rekryteringsspecialist kommer du till en verksamhet med väl upparbetade rutiner och en kultur där vi hjälper varandra. Vi strävar efter att du ska få en så bra introduktion som möjligt och som ny hos oss får du en mentor som stöd när du börjar.
Placeringsort är Eskilstuna och resor förekommer regelbundet i tjänsten. Du intervjuar kandidater ute i verksamheten tillsammans med cheferna alternativt har intervjuer via digitala verktyg.
Distansarbetsavtal finns som en möjlighet vilket innebär att om arbetet tillåter kan vi arbeta hemifrån upp till två dagar per vecka.
Vi söker dig som har YH, högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område eller gymnasieutbildning med vidarutbildning inom rekrytering alternativt erfarenhet av att arbeta som rekryteringskonsult. Du har erfarenhet av att genomföra rekrytering med självständigt ansvar för hela rekryteringsprocessen. Du har en hög digital mognad och vana av att arbeta i IT-stödsystem främst inom rekrytering. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Då vi reser i våra tjänster är körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering. Det är även till din fördel om du har kunskap och erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en lagspelare och för att lyckas i rollen är det viktigt att vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga samtidigt som du har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du uppnår hög kvalitet i ditt arbete genom din goda förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. För att lyckas i rollen behöver du även ha ett intresse för trender och omvärldsbevakning inom rekryteringsområdet likväl som du behöver vara flexibel och analytisk med en god problemlösningsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsterna är föräldravikariat tom 31 augusti 2027. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 6 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan bör vara skriven på svenska.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande tf. enhetschef Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
