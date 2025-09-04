Rekryteringsspecialist till Saab i Solna!
Har du en enastående förmåga att kommunicera och samarbeta med alla möjliga människor på alla nivåer i ett företag? Vill du fördjupa dina kunskaper som rekryteringsspecialist? Då är det här rollen för dig! Vi söker nu en rekryteringsspecialist till Saab i Solna.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader med god chans till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker dig som vill ingå i ett team som uppskattar varandras olikheter och strävar efter att skapa en öppen kultur som präglas av respekt och acceptans. Som rekryterare på Talent Acquisition Center kommer du att ansvara för rekryteringsprocessen på Saab. Det inkluderar bland annat kravprofil, skriva samt publicera jobbannonser, urval, möten med rekryterande chefer, utföra intervjuer, personbedömning efter kapacitets- och personlighetstest, säkerhetsbedömningsintervjuer och referenstagning. Du utgör ett konsultativt stöd till Saabs chefer och HRBP där du med din expertis i personbedömning hjälper Saab att hitta rätt person till rätt plats. Tjänsten är placerad i Solna men resor till kontoret i Järfälla kan förekomma.
Eftersom Saab är ett företag inom försvarsindustrin kommer du komma i kontakt med kandidater ur ett säkerhetsperspektiv, vilket innebär en ytterligare dimension av personbedömningen. Vi använder oss av personlighets- och förmågestester i vår rekryteringsprocess tillsammans med vår leverantör Aon. Du kommer också ha möjlighet att fördjupa dig inom något område som du brinner lite extra för, exempelvis systemfrågor, Employer branding, förbättringsarbete, säkerhetsfrågor m.m.
Du kommer att arbeta i en miljö med mycket duktiga rekryterare och tillhöra ett team som finns utplacerat på olika orter i Sverige. Talent Acquisition Center ansvarar för alla interna och externa rekryteringar inom Saab i Sverige.
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom rekrytering, gärna från rekrytering av tjänster på olika nivåer i organisationen. Du har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift. Starkt meriterande är om du även är certifierad i Aons testverktyg.
Du kommer ingå i ett team av flera härliga rekryterare så vi ser gärna att du bidrar med härlig energi, flexibilitet och god samarbetsförmåga. I rollen ingår samtidigt mycket eget ansvar då du driver egna rekryteringsprocesser självständigt, vilket gör att du också behöver ha en stark beslutsförmåga. Precis som på många andra företag har även vi en del administrativt arbete, vilket du med fördel tar dig an på ett strukturerat och ordningsamt sätt.
Det är viktigt för oss att du har ett accepterande förhållningssätt till andra människor oavsett vem du möter. Vi tror att ett öppet klimat, där olikheter uppskattas och åsikter välkomnas, är en förutsättning för vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
