Rekryteringsspecialist på deltid till skolverksamhet
Nacka kommun / Administratörsjobb / Nacka
2026-04-11
Vill du bidra till kvalitet och långsiktighet i Nackas skolor?
Som rekryteringsspecialist hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att våra skolor har rätt kompetens för att möta barns och elevers behov. Genom ett professionellt och ansvarsfullt rekryteringsarbete bidrar du till en verksamhet som präglas av engagemang, utveckling och goda resultat.
Vi söker nu en rekryteringsspecialist på deltid med start omgående.
Ditt uppdrag
Som rekryteringsspecialist arbetar du nära rektorer och andra chefer inom skolverksamheten och stöttar dem i rekrytering utifrån verksamhetens behov. Du driver självständigt rekryteringsprocesser från start till mål eller ansvarar för utvalda delar av processen.
Arbetet kan omfatta behovsanalys och kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, tester samt återkoppling till både kandidater och chefer. Rekryteringarna gäller både pedagogiska och icke-pedagogiska befattningar inom skolans verksamheter.
Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning i den kommunala skolverksamheten
Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva kompetensbaserade och rättssäkra rekryteringsprocesser
Ge kvalificerat rekryteringsstöd till rektorer och chefer inom skolan
Säkerställa kvalitet, likvärdighet och följsamhet till lagar och interna riktlinjer
Medverka till att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inom skola
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har: :
Relevant högskoleexamen
Minst 2 års erfarenhet av att självständigt driva hela rekryteringsprocesser
Minst 2 års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att rekrytera inom skola
Erfarenhet från rekryteringsbranschen
Erfarenhet och vana av att självständigt arbeta med testverktyg
Är det här du?
Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroende och skapa goda relationer med kollegor, kandidater och rekryterande chefer. För dig är ett nära samarbete med verksamheten viktigt, och du motiveras av att arbeta långsiktigt och bidra med ett professionellt och utvecklande rekryteringsstöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag med tydlig samhällsnytta
Ett nära samarbete med skolans ledning och verksamheter
Ett professionellt och kollegialt team inom kompetensförsörjning
En vardag där kvalitet, likvärdighet och utveckling står i fokus
Stab kompetensförsörjning består av 17 engagerade, erfarna och drivna kollegor som tillsammans skapar ett tryggt och prestigelöst arbetsklimat. Vi samarbetar tätt, delar kunskap med varandra och har roligt på jobbet - samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för att stödja verksamheterna på bästa sätt.
Vi sitter i nybyggda och fräscha lokaler med perfekt läge vid Sickla station i Nacka. Vi värderar balans mellan arbete och fritid samt erbjuder goda möjligheter att få ihop livspusslet i övrigt. Läs mer om oss Stab kompetensförsörjning och Välfärd samhällsservice
Intresserad?
Rekryteringsprocessen består av urval, tester, kompetensbaserade intervjuer, referenstagning samt uppvisande av belastningsregister.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Stabschef Margareta Meek på margareta.meek@nacka.se
eller 070-431 79 60.
Vi ser fram emot din ansökan!

Publiceringsdatum 2026-04-11
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka Kontakt
