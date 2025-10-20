Rekryteringsspecialist | Jefferson Wells | Huskvarna
2025-10-20
Är du en erfaren rekryterare med ett öga för personbedömning och vill arbeta i en säkerhetsklassad miljö? Vi på Jefferson Wells söker nu en rekryteringsspecialist för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Huskvarna. I rollen som rekryteringsspecialist kommer du att arbeta brett med hela rekryteringsprocessen och vara ett konsultativt stöd till chefer och HR. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Huskvarna
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Om jobbet som Rekryteringsspecialist:
Som rekryteringsspecialist hos vår kund kommer du att tillhöra ett rekryteringsteam och ansvara för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till anställning. Du arbetar nära rekryterande chefer och HRBP:er och bidrar med din expertis inom personbedömning och urval. Rollen innebär även att du hanterar säkerhetsbedömningar och arbetar med testverktyg från Aon.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team av rekryterare som är utspridda över flera orter i Sverige. Här finns också möjlighet att fördjupa dig inom områden som employer branding, systemfrågor eller förbättringsarbete - beroende på vad du brinner för.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Ansvara för hela rekryteringsprocessen, inklusive kravprofil, annonsering, urval och intervjuer.
* Genomföra personbedömningar med hjälp av kapacitets- och personlighetstester.
* Hålla säkerhetsbedömningsintervjuer och ta referenser.
* Vara ett konsultativt stöd till chefer och HRBP.
* Bidra till utveckling inom exempelvis employer branding, system eller säkerhetsfrågor.
Den vi söker:
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av rekrytering, gärna från roller på olika nivåer i organisationer. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare som bidrar med positiv energi till teamet. Har du dessutom erfarenhet av säkerhetsklassade rekryteringar eller är certifierad i Aons testverktyg är det starkt meriterande.
Vi ser gärna att du har:
* Flerårig erfarenhet av rekrytering.
* Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
* Erfarenhet av att arbeta självständigt med hela rekryteringsprocessen.
* God samarbetsförmåga och ett konsultativt förhållningssätt.
* Strukturerad och noggrann i administrativt arbete.
Certifiering i Aons testverktyg och erfarenhet av säkerhetsklassade rekryteringar är starkt meriterande för rollen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
