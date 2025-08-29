Rekryteringspartner till Jordbruksverket
Statens Jordbruksverk / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Jönköping
, Vaggeryd
, Falköping
, Värnamo
, Tibro
eller i hela Sverige
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahosossPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vill du växa i din roll som rekryterare och samtidigt bidra till att göra skillnad för samhället? Vi söker nu två kollegor till vårt nya rekryteringsteam - en möjlighet för dig som vill vara med och utveckla ett nytt arbetssätt inom HR-enheten.
Som rekryteringspartner driver du flera parallella rekryteringsprocesser och agerar stöd till rekryterande chefer. Du arbetar mot hela Jordbruksverkets verksamhet och har en viktig roll i att utveckla och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och samtidigt vara ett konsultativt stöd till rekryterande chef i varje process. Rollen är varierad, tempot bitvis högt och du växlar mellan operativt rekryteringsstöd och utveckling av vår rekryteringsprocess.
I rollen ingår bland annat att
* coacha och stötta rekryterande chef genom hela rekryteringsprocessen
* utforma kravprofiler och annonstexter
* genomföra urval, intervjuer, arbetsprov, tester och referenstagning
* utveckla och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen
* omvärldsbevaka och bidra till digitalisering av rekryteringsarbetet
* ha kontakt med systemleverantörer och delta i upphandling och systemförvaltning.
Enheten består av HR-chef, en HR-administratör och åtta HR-partners. Med hög kompetens inom HR, god kunskap om verksamheten och ett proaktivt och teambaserat förhållningssätt bidrar vi aktivt till att Jordbruksverket når uppsatta mål och är en attraktiv arbetsgivare.
HR-enhetens teamarbete präglas av högt förtroende för varandra och ett mycket väl fungerande samarbete, där glädje och gemenskap är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för rekrytering och vill utvecklas i rollen som rekryteringspartner.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
* relevant utbildning, exempelvis YH-utbildning, kandidatexamen inom HR eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom rekryteringsområdet
* minst ett års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering där du drivit hela processen
* god vana av rekryteringssystem
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
* erfarenhet av testmetodik eller är licenserad inom tester
* vana av att utveckla och digitalisera processer och arbetssätt.
Som person är du trygg i mötet med nya människor. Du får energi av sociala sammanhang och har ett professionellt och betryggande bemötande gentemot blivande medarbetare till vår organisation. Du samarbetar väl med de chefer du stöttar och har förmåga att utmana och coacha, i syfte att göra dem trygga i rekryteringsprocessens samtliga delar. Som rekryteringspartner hos oss är det viktigt med en god struktur, då du kommer ha flera rekryteringar som löper samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor vid denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-14109/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Kontakt
HR-chef
Anna Brolin Anna.Brolin@jordbruksverket.se 036-15 50 52 Jobbnummer
9483407