Rekryteringspartner rekryteras till Praktikertjänst
2026-03-23
Rekrytering är mer än att tillsätta tjänster - det är grunden för hållbar tillväxt och långsiktig framgång. På Praktikertjänst får du nu chansen att ta en central roll i detta arbete då vi söker en rekryteringspartner som vill vara en del av att bygga upp och utveckla en rekryteringsfunktion inom ett av våra två affärsområden; Hälso-och sjukvård.
Vi erbjuder en miljö där dina idéer välkomnas, där du får utrymme att tänka nytt och där ditt bidrag gör verklig skillnad ute hos våra nästan 100 vårdcentraler runt om i landet. Du kommer att arbeta direkt mot våra delägare och verksamhetschefer och arbeta med rekrytering av roller inom primärvården. Tillsammans bygger vi framtiden - en rekrytering i taget!
Om rollen
I rollen som rekryteringspartner arbetar du både operativt och strategiskt med att attrahera och rekrytera vårdpersonal till våra delägarmottagningar. Du har ett nyfiket och utvecklingsdrivet förhållningssätt och är med och formar våra processer, verktyg och arbetssätt - allt för att göra oss snabbare, mer träffsäkra och än mer attraktiva som arbetsgivare.
Din vardag är varierad och kombinerar klassiskt rekryteringsarbete med proaktivt nätverksbyggande. Du arbetar nära verksamheterna och driver hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till anställning. Det innebär bland annat att du tar fram kravprofiler, skriver engagerande annonser och arbetar aktivt i relevanta kanaler såsom LinkedIn, sociala medier samt genom mässor och event. Du bygger långsiktiga kandidatnätverk, som du underhåller på ett naturligt sätt.
I rollen ingår också att ansvara för att genomföra personlighetstester på både blivande delägare och övriga nyckelpersoner inom organisationen, och idag arbetar vi med leverantörerna Assessio och Hogan assessments.
Du kommer med dessa arbetsuppgifter ha ett nära samarbete med både delägare, verksamhetschefer, affärscoacher samt kollegor inom HR och marknad/kommunikation, där relation och förtroende är centralt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har 2-5 års erfarenhet av rekrytering och trivs i en roll där du får kombinera struktur med relationsbyggande. Har du arbetat inom vårdbranschen är det meriterande, men inte ett krav. Du har erfarenhet av uppsökande rekrytering, är trygg i att använda LinkedIn som verktyg och har vana av att bygga och underhålla kandidatnätverk över tid.
Du tar ett naturligt ägarskap för dina processer och driver dem framåt i nära samarbete med din beställare. Med ett tryggt och professionellt bemötande skapar du förtroende och guidar dem genom hela rekryteringsresan från kravprofil till tillsättning.
Som person är du självständig, strukturerad och lösningsorienterad.
Du har en god kommunikativ förmåga, gillar utmaningar och att jobba i en miljö där allt inte är färdigformat men möjligheterna desto större. Med en prestigelös inställning tar du dig an allt från strategiska initiativ till operativ rekrytering i vardagen.
För att lyckas i rollen är du förtroendeingivande och har hög integritet, kombinerat med ett utåtriktat sätt som gör att du enkelt bygger relationer och skapar kontakt med människor i olika sammanhang.
Vi ser att du har minst två års erfarenhet av att arbeta med personlighetstester i samband med rekrytering.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst.
Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare.
Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Läs gärna mer på www.praktikertjänst.se
Nyfiken på att veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Praktikertjänst med OnePartnerGroup Stockholm. Du kommer att ha din arbetsplats på Adolf Fredriks kyrkogata 9 där ca 300 personer arbetar.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningarna via mail, utan du söker enkelt med ditt CV. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester och därefter en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.praktikertjanst.se/
Praktikertjänst
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se
9812967