Rekryteringskoordinator vid HR-avdelningen LTH
2025-10-02
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vill du bli en del av vårt engagerade team? Som koordinator arbetar du tillsammans med våra HR-Partners, HR-administratörer och två andra koordinatorer med att samordna och ansvara för rekrytering av LTH:s lärare i nära samarbete med rekryteringsnämnden vid LTH.
LTH:s HR-avdelning är placerad vid fakultetens kansli och har 20 medarbetare med olika funktioner och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid att dela med oss och lära av varandra. Tillsammans ger vi stöd åt LTH:s chefer och ledning och driver arbetet med HR-frågor framåt. Vi strävar efter att anpassa vårt arbete utifrån verksamheten och bedriver mycket av det dagliga arbetet enligt principen balanserat verksamhetsnära, där vi är nära verksamheterna men också har möjlighet att ta tillbaka frågor till kollegorna vid avdelningen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta hemifrån i viss utsträckning - förutsatt att verksamheten och arbetsuppgifter tillåter det.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I uppgifterna ingår i huvudsak:
- Att koordinera och bereda de ärenden som nämnderna ansvarar för, dvs. anställningar och befordringar av professorer, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer.
- Att vara specialist på regelverk kring läraranställningar och applicera detta i rekryteringsprocessens alla delar.
- Att vara föredragande i rekryteringsärenden på olika beslutsnivåer.
- Att ge stöd till rekryterande chefer kring rekryteringsprocessen för läraranställningar i samarbete med HR-kollegor.
- Att hantera och distribuera mötesplanering, skriva protokoll och formulera beslutsmotiveringar, formulera yttranden, bistå i utformning av kravprofil, granska ansökningshandlingar, vara kontaktperson för sökande och sakkunniga, planera och samordna intervjuer och andra urvalsmoment.
- Att aktivt medverka i utveckling av rekryteringsprocessen för läraranställningar och av nämndens arbete.
- Att ingå i nätverk kring nämndarbete, både inom Lunds universitet och nationellt.
I rollen som koordinator kan det även ingå andra samordnande och administrativa arbetsuppgifter inom HR-avdelningen.
Vi söker dig som har en mycket god administrativ förmåga och som själv kan organisera och strukturera ditt arbete. Du har sinne för både detaljer och helheten samt förmåga att få processer att flyta på smidigt. Du trivs i den akademiska världen och känner dig trygg i att formulera dig på myndighetsspråk.
Krav för anställningen är:
- Akademisk utbildning inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren anser motsvarande.
- Mycket god administrativ förmåga samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
- Arbetsrättslig kunskap på en grundläggande nivå.
- Kunskap om förvaltningsrätt inom statligt eller kommunalt område och dess praktiska tillämpning.
- Mycket god stilistisk förmåga.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
- Mycket god kommunikativ förmåga.
- God vana av att hantera olika digitala system, exempelvis dokumenthanteringssystem, HR-system eller liknande.
- Hög grad av noggrannhet.
- God förmåga att samarbeta med många parter.
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att arbeta med rekrytering och/eller inom HR.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, t.ex. nämndarbete inom offentlig verksamhet, i synnerhet av arbete i lärarförslagsnämnd eller motsvarande vid universitet/högskola.
- Kunskap om lagar, förordningar och avtal inom universitet och högskola samt deras tillämpning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen är tills vidare med omfattning 100% med startdatum snarast möjligt, provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem där du kommer ombes att svara på urvalsfrågor, fylla i uppgifter som rör din meritförteckning samt skriva ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
