Rekryteringskoordinator till kortare uppdarag!

Gigstep AB / Administratörsjobb / Lund
2025-11-02


Nu söker vi en erfaren rekryteringskoordinator för ett konsultuppdrag mellan december och februari. Du har tidigare arbetat med hela rekryteringsprocessen och är van vid att använda Workday. Rollen innebär operativt arbete där du kommer att stöta rekryteringsteamet med hela rekryteringsprocessen med allt från ta fram kravprofil tillsammans med rekryterande chefer till annonsering, intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning.
Du kan såklart även vara nyexaminerad. Men då ser vi gärna att du har jobbat eller haft praktik inom rekrytering under din studietid.
Plats: Lund Period: December-februari Erfarenhet: Rekrytering, Workday Språk: Svenska & engelska

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

Jobbnummer
9584391

