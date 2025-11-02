Rekryteringskoordinator till kortare uppdarag!
2025-11-02
Nu söker vi en erfaren rekryteringskoordinator för ett konsultuppdrag mellan december och februari. Du har tidigare arbetat med hela rekryteringsprocessen och är van vid att använda Workday. Rollen innebär operativt arbete där du kommer att stöta rekryteringsteamet med hela rekryteringsprocessen med allt från ta fram kravprofil tillsammans med rekryterande chefer till annonsering, intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning.
Du kan såklart även vara nyexaminerad. Men då ser vi gärna att du har jobbat eller haft praktik inom rekrytering under din studietid.
Plats: Lund Period: December-februari Erfarenhet: Rekrytering, Workday Språk: Svenska & engelska Ersättning
