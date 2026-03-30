Rekryteringskonsult till Wikan Personal
Wikan Personal AB / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-03-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi på Wikan Personal söker nu en kollega som vill vara med och fortsätta bidra till framtidens Skellefteå. Om du är intresserad av människor och vill arbeta konsultativt är detta ett drömjobb - det kan vi intyga! Vi motiveras av att göra affärer och att se resultat av vårt arbete samtidigt som vi värdesätter ett arbetsklimat som bygger på glädje och skratt. Vi erbjuder en arbetsplats där alla ges utrymme att bidra med sina idéer och där vi uppskattar varandras olikheter.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi förse företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal som tillfälligt eller permanent tillgodoser företagens behov. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Vi strävar efter att vara den ledande kraften i norr inom rekrytering och bemanning - därför söker vi nu dig som vill hänga med oss på vår fortsatta resa i en roll som rekryteringskonsult.Arbetsuppgifter
Som rekryteringskonsult är din viktigaste uppgift att hjälpa våra kunder att hitta rätt kompetens. Uppdragen återfinns inom en rad olika branscher och du arbetar konsultativt mot såväl kund som kandidat.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Med hög kvalitet driva hela rekryteringsprocessen från start till mål genom bland annat kundmöte, offertskrivning, behovsanalys och kravprofil, annonsering, search, urval, intervjuer, kandidatpresentation, tester, bakgrundskontroller och återkoppling.
• Tillsammans med kollegor på kontoret utveckla arbetet med rekryterings- och bemanningsprocesser.
• Planera och genomföra marknads- och säljaktiviteter.
Du kommer ingå i ett team med erfarna konsultchefer och rekryteringskonsulter som kan branschen och har stort förtroende bland flertalet små och stora kunder. Vi ser nu fram emot att du med din bakgrund och erfarenhet ska hjälpa oss att fortsätta att utveckla både arbetssätt och nya kundrelationer!
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken på människor och som trivs i en roll där relationer, affärer och resultat står i fokus. Har du erfarenhet av rekrytering eller arbetat i en konsultativ roll med kundkontakt är det meriterande.
En eftergymnasial utbildning inom ett relevant område är positivt, men inget krav. För att vara framgångsrik i rollen är du som person strukturerad, flexibel och trivs med att ta ansvar för dina uppgifter. Rollen innebär att arbeta med rekryteringsprocesser från start till mål tillsammans med kollegor och kunder, och vi ser gärna att du har en nyfikenhet på olika företag och branscher.
Vidare har du ett professionellt och affärsmässigt förhållningssätt och tycker om att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. För tjänsten behöver du ha B-körkort och kunna kommunicera väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en prestigelös och relationsskapande person som trivs i team, samtidigt som du tar ansvar för ditt arbete och bidrar med struktur i det administrativa.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2024-04-19
Placeringsort: Skellefteå
Ansöker gör ni på www.skelleftea.wikan.se
Information om tjänsten lämnas av Tomas Vidmark, Wikan Personal 0910-77 09 82 alt. tomas@wikan.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Wikan Personal Botnia AB Kontakt
Tomas Vidmark tomas@wikan.se 0910-77 09 82 Jobbnummer
9826430