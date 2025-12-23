Rekryteringskonsult till Västmanland
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Västerås
2025-12-23
Är du en erfaren och självständig rekryterare och vill arbeta inom en kommunal verksamhet? Ansök redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren och självgående rekryteringskonsult till en av våra kunder i Västmanland. Uppdraget sker med start i mitten på januari och pågår initialt i tre månader med en omfattning på heltid. Möjlighet till distansarbete kan finnas efter upplärning.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som rekryteringskonsult arbetar du med rekrytering av nya medarbetare till kundens olika enheter. Du kommer att ansvara för en hel rekryteringsprocess, från uppstart, urval till intervju och referenstagning. Du kommer även att:
stötta chefer i rekryteringsprocessen från uppstart till slut
arbeta med rekrytering av medarbetare och specialister
arbeta utifrån en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocessKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning eller erfarenhet inom relevant område som exempelvis bemanningsbranschen, HR eller arbetsmarknadsområdet
Minst 3 års erfarenhet av rekrytering- och bemanningsbranschen, gärna inom kommunal sektor
Är en initiativtagare, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
Du har goda vana vid att arbeta i ett högt tempo samt leverera resultat
Är trygg, stabil och självständig i din roll som rekryterare
Vad erbjuder vi dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-01-07.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon, amanda.chamoon@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 170 40 00.
