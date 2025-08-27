Rekryteringskonsult till Fand
Vi på Fand är en specialiserad boutique grundad år 2020. Vi tillhandahåller skräddarsydda rekryterings- och interimslösningar med fokus på roller inom bank, finans och ekonomi.
Vi samarbetar med företag som strävar efter att bli marknadsledande och vi matchar den ambitionen med rätt nyckelpersoner och kompetenser. Vi är övertygade om att företagsframgång börjar med rätt människor - individer som inte bara gör sin uppgift utan som också bidrar till att driva kultur och organisation framåt.
Hos oss blir du en av de första anställda och får stor möjlighet att påverka din egen, och företagets, framgång och utveckling. Hos oss är det bara din egen ambition som sätter gränserna.
Om rollen
Som rekryteringskonsult hos oss får du en dynamisk roll där du bygger relationer med både kunder och kandidater och driver rekryteringsprocesser från start till mål. I en snabb och utvecklande miljö blir du en nyckelspelare som bidrar till att leverera högkvalitativa lösningar och stärka vårt nätverk.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bygga, utveckla och vårda långsiktiga relationer med kunder och kandidater.
Ansvara för rekryteringsprocesser från kravspecifikation till tillsättning.
Identifiera affärsmöjligheter och expandera vårt kundnätverk.
Förstå kundens behov och säkerställa rätt matchning av kandidater.
Aktivt bidra till att förbättra våra processer och arbetssätt.
Du kommer att få stöd och vägledning av erfarna kollegor och ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, anpassad efter din erfarenhetsnivå.
Vi söker dig som är ambitiös, relationsorienterad och strukturerad. Du har ett starkt driv och uppskattar en miljö där din insats gör skillnad. Vi tror att du har:
En akademisk utbildning samt erfarenhet från B2B och/eller konsultverksamhet.
Förmåga att leverera resultat i en miljö med högt tempo och korta deadlines.
En naturlig fallenhet för att bygga och underhålla relationer.
En strukturerad arbetsstil och ett öga för detaljer.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av search, rekrytering eller liknande är meriterande men inte ett krav.
Varför välja Fand?
Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad i ett snabbt växande start-up. Vi värdesätter engagemang och prestigelöshet, och här går idéer snabbt från tanke till handling. Vår företagskultur präglas av entreprenörsanda, kreativitet och korta beslutsvägar. Vi erbjuder en arbetsplats mitt i Stockholm, på Kungsgatan 8, nära Stureplan.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag eller senast 19 september. Intervjuer sker löpande. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Julia på julia.ternhem@fand.se
eller Mikael på mikael.schmidt@fand.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
