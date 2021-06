Rekryteringskonsult / Rekryterare till Maxkompetens! - Maxkompetens Konsult AB - Administratörsjobb i Stockholm

Maxkompetens Konsult AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-06-30Rekryteringskonsult / Rekryterare till Maxkompetens i Stockholm!Vi på Maxkompetens söker nu ytterligare en Rekryteringskonsult till vårt stjärngäng i Stockholm som brinner för att träffa folk, drivs av att nätverka och är en fena på att konsultera kunder. Ambitionsnivån och engagemanget till det vi gör är minst lika hög som det är i tak, tillsammans skapar vi framgång! Ta nu chansen att bli en av oss!Om rollenVi söker dig som brinner för att knyta nya kontakter och ser det som en självklarhet att utveckla starka relationer med både befintliga och nya kunder. Till din hjälp har du duktiga och erfarna kollegor med olika inriktningar såsom IT, Sälj, Marknad och Ekonomi. Du tillhör också ett nationellt nätverk av kompetenta medarbetare där vi bollar idéer och utmaningar och bidrar till varandras framgång. Vårt kontor ligger på Kungsholmen i Stockholm.Det här är en dynamisk roll med många beståndsdelar. Mycket kundkontakt och spännande intervjuer med kandidater, search och tätt samarbete med oss kollegor. Du kommer i rollen vara ansvarig för hela rekryteringsprocessen, från första kontakt och kravspecifikation med kund till tillsättning och uppföljning efter avslutad rekrytering.Vi är ett tight gäng som stöttar och lyfter varandra i det dagliga arbetet för att nå våra mål och samtidigt värderar en öppen arbetsplats där man har kul på jobbet. Här får du arbeta med frihet under ansvar med stor möjlighet till att påverka och bidra!Din profilVi ser att du som söker har erfarenhet av en liknande roll alternativt att du är nyfiken på rollen som rekryteringskonsult. Det vi lägger störst vikt vid är din personlighet/inställning och din erfarenhet av konsultativ bearbetning av kunder. Kanske är du en säljare som är nyfiken på att jobba med kunder i leveransfasen? Kanske har du varit rekryterande chef själv och fastnat extra för just kompetensförsörjning?Vi tror att du tycker det är kul och utvecklande att arbeta konsultativt med kunden vilket innebär att du vågar utmana och rådgöra med kunden i dennes funderingar kring nästa rekrytering. Du har ett naturligt affärssinne och tycker det är självklart att bidra till lönsamhet.Du är målfokuserad och handlingskraftig, prestigelös, förtroendeingivande och professionell i ditt sätt mot såväl intern som extern personal och kunder. Du trivs i en entreprenörsanda, har känsla för service och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt är organiserad i ditt arbetssätt. Du vet hur man vårdar befintliga kundrelationer, är lyhörd för kundens behov och tänker alltid problemlösande, - ingenting är omöjligt. Du är en gedigen lagspelare som tycker om att i ett gemensamt arbete med kollegor och kunder uppnå bästa resultat.Intervjuer kommer att äga rum löpande så sök redan idag!Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till Anders Gustavsson på .Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på 7 orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta till vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-06-30Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-08-11Maxkompetens Konsult AB5839424