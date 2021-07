Rekryteringskonsult, Logent Bemanning & Rekrytering - Logent AB - Administratörsjobb i Stockholm

Logent AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-052021-07-05Slår ditt hjärta lite extra för rekrytering och vill du få chansen att bli en del av ett engagerat och proffsigt team där affärsmässiga relationer och kunders behov av kompetenta profiler inom logistik är i fokus? Är du en resultatorienterad, strukturerad lagspelare och lockas av en spännande och utvecklande roll i ett bolag som växer? Då tror vi att detta är tjänsten för dig!Logent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Efterfrågan på chefer och specialister inom logistikområdet är stort och därför utökar vi nu teamet inom Bemanning och Rekrytering i Hammarby Sjöstad med ännu en erfaren rekryteringskonsult.Som rekryteringskonsult hos Logent genererar och driver du dina egna rekryteringsaffärer inom arbetsmarknadsområdet logistik. Du arbetar med hela kedjan i rekryteringsprocessen, från nykundsbearbetning och inledande dialog med kunder till slutfört uppdrag med uppföljning.Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete som rekryteringskonsult och som har förmåga att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt. Du är nyfiken och målmedveten och trivs med den säljande och affärsmässiga delen i rollen och dialogen med kunder. I ditt arbete är du nyfiken och intresserad håller dig uppdaterad kring vad som krävs för att attrahera och rekrytera talanger på dagens arbetsmarknad.Som person är du relationsskapande och bra på att bygga ditt nätverk och skapa och underhålla långsiktiga relationer med kunder och kandidater.Rekryteringsarbetet präglas bitvis av högt tempo och det är viktigt att du har en hög grad av flexibilitet och kan hantera flera rekryteringsprocesser samtidigt samt att du drivs av att leverera till uppsatta mål och deadlines.Intresserad av tjänsten?Logent har ett proffsigt och passionerat team med starkt kundfokus, hos oss ges du möjlighet att påverka ditt arbete och göra skillnad. Vad säger du om att få vara med och bidra med din kompetens och erfarenhet och utveckla vår rekryteringsaffär?Ansök gärna om tjänsten via annonsen, vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor kring tjänsten eller processen framåt är du välkommen att kontakta Logents rekryteringschef Marie-Louise Bååth på marie-louise.baath@logent.se Läs mer om Logent på logent.se.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-08-29Logent AB5848203