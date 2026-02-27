Rekryteringskonsult
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en rekryteringskonsult för att stötta en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag. I rollen bidrar du med operativt och rådgivande stöd i rekryteringsprocesser och hjälper verksamheten att säkerställa kvalitet, struktur och en god kandidat- och chefupplevelse.
ArbetsuppgifterDriva rekryteringsprocesser från behovsanalys till tillsättning
Stötta chefer med kravprofil, urval, intervjuer och referenstagning
Säkerställa en professionell kandidatupplevelse genom hela processen
Bidra till strukturerade arbetssätt och förbättringar i rekryteringsflödet
KravErfarenhet av att arbeta som rekryteringskonsult och driva rekryteringsprocesser
Förmåga att kommunicera tydligt och professionellt med både kandidater och chefer
Mycket god svenska i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
