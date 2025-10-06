Rekryteringskonsult
Poolia AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett växande teknikbolag som bygger framtidens infrastruktur inom telekom, energi och IT?
OneCo söker nu en driven och självständig rekryteringskonsult för ett temporärt uppdrag på affärsområdet Power - där du får chansen att göra verklig skillnad i en expansiv och samhällsviktig bransch.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Omfattning: 100%
Period: 3-6 mån med start så snart som möjligt
Placering: Vasagatan, Stockholm. Möjlighet till hybridarbete ges
OneCo fortsätter att växa kraftigt och behöver förstärkning i rekryteringsteamet under en intensiv expansionsfas. Som rekryteringskonsult kommer du att stötta rekryterande chefer inom affärsområdet Power - med placering i centrala Stockholm.
Cheferna är geografiskt spridda över landet (bl.a. Norrköping, Helsingborg, Malmö, Vallentuna, Karlstad och Kungens Kurva), vilket innebär ett nära samarbete på distans via Teams.
Uppdraget omfattar rekrytering av cirka 40 nya medarbetare, både tjänstemän och kollektivanställda - exempelvis områdeschefer, beredare, HSEQ-handläggare, projektadministratörer, TA-planskonstruktörer, distributionselektriker och mätartekniker.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till anställning
• Utforma och publicera annonser i rekryteringssystemet
• Aktivt marknadsföra tjänster via olika kanaler
• Genomföra searching via LinkedIn Recruiter
• Hålla i telefon- och Teamsintervjuer
• Samarbeta tätt med rekryterande chefer och HR-partners
• Ta referenser, initiera bakgrundskontroller och personlighetstester (ALVA Labs)
• Bidra med rådgivning och kompetens inom rekrytering till verksamheten
Vem är du?
• Har dokumenterad erfarenhet av rekrytering inom el- eller energibranschen
• Har eftergymnasial utbildning inom HR, personal eller rekrytering
• Är trygg i hela rekryteringsprocessen - från annons till anställning
• Har god kännedom om kollektivavtal och intervjuteknik
• Talar och skriver flytande svenska
• Är van vid att arbeta i rekryteringsverktyg (meriterande med Talentech)
• Har erfarenhet av ALVA Labs (meriterande)
Om verksamheten
OneCo är en norsk industrikoncern som installerar lösningar för säker och robust infrastruktur inom telekom, energi och IT. Med vår teknik bidrar vi till både det gröna skiftet och den digitala utvecklingen. Hos oss är medarbetarnas kompetens den största styrkan - tillsammans skapar vi smarta lösningar som gör skillnad. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Louise Waerner louise.waerner@poolia.se Jobbnummer
9543113