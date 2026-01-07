Rekryteringsassistenter sökes till SC transport Sverige!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Borlänge
2026-01-07
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Våra konsultchefer behöver stöttning i deras dagliga arbete, vi söker därför dig som studerar på minst 50% och som vill utveckla din kunskap kring bemanning och rekrytering!
SC transport Sverige arbetar nationellt med rekrytering och bemanning av yrkeschaufförer inom transportbranschen. Du kommer att arbeta från kontoret i Borlänge, men kunder/kandidater och konsulter finns över hela landet.
I rollen som rekryteringsassistent kommer du att arbeta med bland annat:
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer
• Referenstagning, samt insamling och dokumentation av uppgifter
• Teams och fysiska intervjuer
• Schemaläggning av konsulter
• Telefonkontakt med kandidater och konsulter
• Samt övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter
Tjänsten är på deltid och vi söker dig som är tillgänglig för att arbeta minst 20 timmar/vecka under terminstid. Arbetstiderna är vanligtvis under kontorstid måndag-fredag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är hungrig på att ta dig an arbetslivet parallellt med dina studier och applicera teori i praktik. Vi tror att du är mitt uppe i dina studier, gärna inom området för personal- och arbetslivsfrågor, ekonomi, marknadsföring eller liknande. Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för SC transport. Du är självständig, noggrann, effektiv och utåtriktad. Vi ser att du är driven som person och att du likt en jonglör är en fena på att ha många bollar i luften.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök då tjänsten redan idag. Tjänsten beräknas starta i Februari 2026 och arbetet med urval och intervjuer sker löpande. I denna rekrytering kan utdrag ur belastningsregistret komma att bli aktuellt.
Vid frågor, kontakta affärschef Linda Tegelberg: linda.tegelberg@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett deltidsjobb.
Sahlstedtsgatan 1
784 33 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting
Linda Tegelberg linda.tegelberg@studentconsulting.com
9672447