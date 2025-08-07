Rekryteringsassistent till Manpower i Göteborg | Extrajobb
Manpower AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student på universitet/högskola och vill få in en fot i bemannings-branschen? Då är det här tjänsten för dig! Som rekryteringsassistent på Manpower kommer du bland annat jobba med CV-evaluering, telefonintervjuer och search. I den här tjänsten har du möjlighet att applicera det du lär dig i skolan på ett väldigt meriterande, roligt och lärorikt extrajobb internt hos oss på Manpower i Göteborg!
Vad innebär extrajobbet som rekryteringsassistent?
Här får du chansen att jobba med Göteborgs härligaste gäng i CORE, som har högt i tak och har roligt både på och utanför jobbet. Vi drivs av att utvecklas tillsammans och lära av varandra. Tjänsten är internt på Manpower där dina arbetsuppgifter bland annat kommer bestå av att:
* Göra ett första urval av kandidater
* Granska CV:n
* Genomföra telefonintervjuer
* Boka in kandidater på intervju hos konsultchefer
* Tacka nej till kandidater som inte uppfyller krav
Vi tycker det är viktigt att du får en bra start hos oss och du kommer därför få en grundlig introduktion där du bland annat får lära dig flera olika system och hur du genomför telefonintervjuer på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Arbetstiderna är måndag till fredag dagtid, på plats på Manpowers kontor och vi vill att du ska kunna jobba minst två hela dagar i veckan (cirka 50h/mån). Arbetspassen bokar du upp dig på tillsammans med din chef, och det finns möjlighet till flexibilitet. Vi ser gärna att du under våra högsäsonger (april, maj, oktober och november) har möjlighet att jobba fler pass. Under sommarmånaderna kommer arbetspassen att vara färre, vilket ger dig flexibilitet att kombinera tjänsten med ett annat sommarjobb, om så önskas.
Kontoret ligger i nybyggda Citygate i Gårda. Nordens högsta kontorshus, med härlig utsikt över Göteborg.
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker dig som
* läser personalvetare eller liknande utbildning på universitet/högskola med minst 3 terminer kvar
* kan jobba minst 2 hela dagar i veckan (cirka 50h/mån), gärna något mer pass under högsäsong (april, maj, oktober & november)
* har god data-/systemvana.
* Är flytande i svenska i tal och skrift
* Har god förståelse i engelska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av jobb inom service eller kundtjänst!
Vilka personliga egenskaper är viktiga?
Vi är ett sammansvetsat gäng med högt i tak! Vi har återkommande gruppaktiviteter och tycker det är viktigt att alla har roligt tillsammans. Vi har ett tätt samarbete och diskuterar mycket med varandra för att komma fram till bra lösningar. Du behöver därför vara en öppen person som har lätt för att jobba med andra samtidigt som du är självständig och kan ta egna beslut. Du trivs att jobba i högt tempo, har ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att ta instruktioner. Du är en bra människokännare då du hanterar olika typer av personer och ska matcha dem till rätt uppdrag.
I den här tjänsten kommer du få ovärderlig erfarenhet av rekrytering och knyta många värdefulla kontakter! Efter dina studier finns chans till mycket goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Registrera ditt CV via www.manpower.se.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller brev.
Vänta inte för länge! Urval och intervjuer kommer ske löpande, därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten?
Få snabbast svar genom att läsa vår Frågor och svar
Jag kan också nås på agnes.halvardson@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4babd7ff-4605-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9449900