Rekryteringsassistent till Bravura

2026-01-08
Vill du kombinera studier med praktisk erfarenhet inom rekrytering? Som Recruiting Assistant hos oss på Bravura får du en flexibel deltidsroll där du stöttar våra rekryterare i det dagliga arbetet. Du blir en viktig del av processen - från CV-urval till search och telefonintervjuer. Rollen ger dig stort eget ansvar, möjlighet att påverka och chansen att utvecklas i en dynamisk miljö!
Arbetsuppgifter
Som Recruiting Assistant är din huvudsakliga uppgift att stötta rekryterare i det dagliga arbetet. Vad som är mest prioriterat kan skifta från dag till dag, ibland även från timme till timme. I arbetsuppgifterna ingår att göra CV-urval, searcha, hålla telefonintervjuer och hantera viss administration. Under semesterperioder får du ta ett större ansvar och kan ges möjlighet att vikariera i hela rekryteringsprocesser och uppdrag. Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetodik och du erbjuds en gedigen introduktion.
Du har ett stort eget ansvar och har därmed goda möjligheter att påverka både din och Bravuras utveckling. Arbetet är på deltid, ca 2 dagar per vecka och du kombinerar tjänsten med heltidsstudier under terminerna.
Vem är du?
Pågående universitetsutbildning på heltid, med minst 1-2 år kvar till examen
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, på både svenska och engelska
Erfarenhet i en liknande roll inom rekrytering och/eller branschen är meriterande
Vi tror på människors potential att utvecklas. Med rätt inställning och engagemang finns det egentligen inga begränsningar för vad du kan uppnå. I kombination med ett professionellt och affärsmässigt agerande, intresse för kunskap och utveckling samt ett föredömligt agerande gentemot andra i din omgivning så har du goda förutsättningar att lyckas.
För oss är rätt inställning viktigast. Med engagemang och vilja kan du komma långt hos oss!
Om Bravura
Vi jobbar med bemanning och rekrytering, men framför allt jobbar vi med människor. Vårt uppdrag är att matcha rätt personer med rätt företag - och hjälpa dem att utvecklas.
Våra värdeord
Flit - Vi har driv, ambition och gör alltid det lilla extra.
Lyhördhet - Vi är nyfikna, engagerade och ser oss som en del av laget.
Mod - Vi vågar tänka nytt, gå egna vägar och lära av våra misstag.
Så här går rekryteringsprocessen till
Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa en rättvis och fördomsfri process. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte för länge med din ansökan!
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
1. Urval - Vi granskar din ansökan och matchar mot krav och potential.
2. Intervjuer - Först en telefonavstämning, sedan intervjuer med oss och din framtida chef.
Publiceringsdatum2026-01-08

Start: Februari 2026
Start: Februari 2026
Plats: Sundsvall, Rådhusgatan 35
Lön: Timlön
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
