Rekryteringsassistent till Adecco
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Som rekryteringsassistent hos Adecco blir du en viktig del av arbetet med att stötta våra nationella rekryterare i det dagliga rekryteringsarbetet. Rollen är varierad och ger dig en unik möjlighet att få inblick i hela rekryteringsprocessen, från annonsering till intervjuer och kandidatmatchning.
Du arbetar nära erfarna rekryterare och bidrar aktivt i arbetet med att hitta rätt kandidat till rätt uppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Utformning av annonser
Urval av ansökningar samt search av kandidater
Telefonintervjuer och intervjuer
Referenstagning
Administrativt stöd i rekryteringsprocessen
Tjänsten är en konsultanställning på deltid med placering i Stockholm. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl. 08.00–17.00 där vi ser att du arbetar två heldagar per vecka under din studieperiod.
Start är planerad till augusti, och uppdraget löper därefter kontinuerligt.
Om dig
Vi söker dig som studerar till rekryterare på yrkeshögskola eller HR på högskola/universitet.
Du trivs i en roll där du får kombinera administration med kontakt med människor och har ett genuint intresse för rekrytering och kompetensmatchning. Du är nyfiken, kommunikativ och vill utvecklas inom hela rekryteringsprocessen.
Tidigare erfarenhet av service, administration eller rekrytering är meriterande, men det viktigaste är din motivation och vilja att lära.Så ansöker du
Urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Start är senast 17 augusti.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Arda Kurdoglu via arda.kurdoglu@adeccogroup.com
Vid frågor kring registrering, kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Application Owner
Arda Kurdoglu 0736847305 Jobbnummer
9992770