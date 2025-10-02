Rekryteringsassistent sökes till Sundsvalls kommun
Arena Personal Sverige AB / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-10-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Rekryteringsassistenter till Sundsvalls kommuns rekryterings- och bemanningsenhet - start 1 november.
Om arbetsplatsen Vi söker nu en person till Sundsvalls kommuns rekryterings- och bemanningsenhet, med placering på Servicecenter. Bemanningsenheten ansvarar bl.a. för rekrytering av sommarvikarier i verksamheter inom Vård och omsorg. De ansvarar även för timvikarierekrytering och bemanning inom kommunens vikarietäta verksamheter.
Enheten består av vikariesamordnare och bemanningskonsulter, som arbetar tätt tillsammans för att lösa bemanningsuppdraget. Bemanningsenheten har även det eminenta uppdraget att tillsätta sommarvikariat bl.a. inom vård och omsorgsförvaltningen och arbetar efter tydligt framtagna processer och rutiner för att så effektivt som möjligt kunna leverera en stor volym kandidater för sommarvikariat. Enheten arbetar först och främst digitalt genom att använda oss av digitala möteskanaler, videointervjuer, digital referenstagning och digital bemanning av timvikarietillsättningar. Uppdraget är på 100% med arbetstiderna 08.00 - 16.45 alla vardagar (ej röda dagar samt helger).
Om uppdraget
Rollen som rekryteringsassistent handlar främst om att hantera kandidater som sökt sommarvikariat. I rollen som rekryteringsassistent ansvarar du för delar av rekryteringsprocessen gällande ansökningar. I detta ingår att se/lyssna på videointervjuer, utföra telefonintervjuer, digital referenstagning, följa upp och komplettera uppgifter vid behov, bedöma och sammanfatta resultat av de olika delarna i rekryteringsprocessen. Du bemannar enhetens receptionstid enligt schema, där du tar emot de efterfrågade dokument från sökande. Du ansvarar även för att följa upp dina ärenden i kommunens rekryteringsverktyg Varbi.
Rollen som rekryteringsassistent handlar även om att stötta vikariesamordnare där behov finns. Här ingår att hantera delar av bemanningsenhetens e-tjänster utifrån tydliga rutiner. Du kommer även delta på informationsträffar med sökande kandidater. Du jobbar i nära samarbete med vikariesamordnare och deltar på alla gemensamma möten för att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta för att nå uppsatta mål.
Om dig I verksamhetens värld kan uppdrag och förutsättningar snabbt förändras vilket ställer krav på flexibilitet och stresstålighet. Du ska trivas med att både arbeta självständigt i ett högt tempo och samtidigt som du för ett nära samarbete med kollegor, chefer och beställare för att kunna prioritera och ta beslut i ärenden.
Arbetet innebär många kontaktytor och vi söker dig som är engagerad, lösningsfokuserad och serviceinriktad samt ser möjlighet till utveckling utifrån verksamhetens behov. Du tycker det är viktigt att följa rutiner och processer men ser också utvecklingspotentialen i dessa och deltar aktivt i det dagliga arbetet.
Krav för tjänsten - Akademisk examen inom personalområdet (eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig) - Goda kunskaper inom Allmänna bestämmelser (AB). - God yrkeserfarenhet av arbete inom kompetensförsörjning och då specifikt i rekryteringsprocessen och dess olika delar. - Goda IT-kunskaper och god vana av att arbeta med IT-stöd då det är vårt främsta arbetsredskap. Du har god vana att hantera Office-paketet, främst Word och Excel. - Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska. - Du har god erfarenhet av att möta kunder och kandidater både vid personliga möten, över telefon och via digitala kanaler.
Meriterande är också om du har påbyggnadskurser som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten, om du har fördjupade kunskaper inom arbetsrättslig lagstiftning, samt erfarenhet av arbete i IT-verktyget Varbi och/eller erfarenhet av rekryteringsarbete andra rekryteringssystem.
Övrigt Uppdraget startar den 1:a november 2025 och pågår till och med 30 april 2026 (med ev. förlängning). Arbetstider: 08.00 - 16.45 alla vardagar.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9537385