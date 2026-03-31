Rekryteringsassistent
Rekryteringsassistent till Recruitive
Vill du arbeta med rekrytering i ett bolag där människan står i centrum och där kvalitet, utveckling och samarbete är en självklar del av vardagen? Då kan rollen som Rekryteringsassistent hos Recruitive vara helt rätt för dig. Rollen är på deltid och vi vill hitta någon som ser rollen som långsiktig och en chans att få utvecklas inom rekrytering.
Om Recruitive:
Recruitive är experter på att hitta, attrahera och utvärdera kandidater för att matcha rätt kompetens och personlighet med våra kunders behov. Vi är specialister inom Kundservice, Support och Administration och har själva bakgrund från de områden vi rekryterar till. Vår vision är att tillsätta framtidens ledare och ledstjärnor till morgondagens kunder. Vi arbetar strukturerat och kvalitetssäkrat för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika matchningar. Hos oss finns stora möjligheter att påverka, utvecklas och vara med på en spännande resa där digitalisering och ständiga förbättringar står i fokus.
Vi lever efter våra värderingar TIA - Tillsammans, Innovativa, Attraktiva. Det genomsyrar allt vi gör och hur vi bemöter både kandidater, kunder och varandra.
Om rollen:
Som Rekryteringsassistent är du en viktig del av Recruitives rekryteringsteam och arbetar nära Rekryteringsansvariga och Konsultchefer. Du avlastar teamet genom att ansvara för centrala delar i rekryteringsprocessen och säkerställer att dessa genomförs med hög kvalitet och professionalism. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
• CV-granskning
• Telefonintervjuer
• Referenstagning via telefon
• Kontakt med kandidater
• Annonsering av tjänster
• Administrativa uppgifter kopplade till rekrytering
Vi söker dig som:
• Studerar till personalvetare, eller liknade inriktning eller håller på med elitidrott
• Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Trivs med telefonkontakt och dialog med människor
• Är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
• Gillar att arbeta i team och bidra till gemensam framgång
• Har ett intresse för rekrytering och människor
Vi erbjuder:
• En utvecklande roll i ett engagerat och kunnigt team
• Möjlighet att lära dig rekrytering från grunden
• En arbetsplats med hjärtat på rätt ställe
• Goda möjligheter att växa och utvecklas inom Recruitive Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YXIP2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
111 52 STOCKHOLM
