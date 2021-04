Rekryteringsadministratör/Key User - Lidl Sverige KB - Ekonomiassistentjobb i Solna

Lidl Sverige KB / Ekonomiassistentjobb / Solna2021-04-13Vill du arbeta tillsammans med ett stolt och engagerat team som brinner för att attrahera och rekrytera Lidl Sveriges framtida medarbetare? Dessutom i ett bolag som är certifierade som Top Employer 2020? Då ska du söka dig till oss!HR-avdelningen på vårt huvudkontor består av drygt 30 drivna medarbetare i flera team, som t ex: Lön, Arbetsrätt & Arbetsmiljö, Learning & Development och Rekrytering & Employer Branding. Team Rekrytering & Employer Branding består av en teamchef, tre HR-specialister och en rekryteringsadministratör. Då en av våra kollegor har tagit möjligheten att utveckla sig internt inom företaget, söker vi nu en rekryteringsadministratör för ett vikariat tom januari 2022.Din rollSom rekryteringsadministratör har du en nyckelroll i vårt team, då du stöttar våra HR-specialister i det dagliga arbetet. Ditt största fokus under vikariatet är att agera Key User för vårt rekryteringssystem, SAP e-recruiting. Som Key User bidrar du till vår fortsatta process- och systemtekniska utveckling, med stöd från vårt moderbolag i Tyskland. Under hösten påbörjar vi ett systembyte till Success Factors Recruiting. I det arbetet är du projektledarens högra hand och din kompetens blir enormt viktig för projektets framgång.Vidare arbetar du med varierande arbetsuppgifter så som att:Publicera platsannonserBearbeta inkomna ansökningarHantera rekryteringsuppdrags- och kandidatadministrationUppdatera befintliga mallar och dokument inom Rekrytering och Employer BrandingSupportera vid arbetsmarknadsdagar/mässor och våra traineerekryteringsdagarVi erbjuder ett varierande och betydelsefullt arbete med stora möjligheter att utvecklas vidare inom rekrytering och Employer Branding!2021-04-13För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha en fallenhet för att lära dig och förstå system och systemlandskap. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i SAP e-recruiting och/eller Success Factors Recruiting är det starkt meriterande. Du har en gymnasieutbildning i grunden och vi ser det som meriterande om du studerat HR på yrkeshögskola eller har en akademisk utbildning inom HR.Som person är du noggrann, strukturerad och har förmågan att ta egna initiativ. Du sätter en stolthet i att ta ansvar och leverera bra service samt trivs i en stödjande roll. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift. Har du även kunskaper i tyska är det meriterande.Vi erbjuderFör oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt. Utöver detta erbjuder vi friskvårdsbidrag, personalrabatt och en mängd andra förmåner via portalen Benify.Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse i juli/augusti 2021 tom 31/1 2022.Som anställd på Lidl omfattas du av kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen/Akademikerförbunden. Du är placerad vid vårt nybyggda huvudkontor i Barkarby.Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att fylla i formuläret och bifoga cv samt personligt brev via länken "Sök nu". Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 27 april 2021. Som en kvalitativ del av rekryteringsprocessen kommer vi att skicka ut tester och en bakgrundskontroll kommer genomföras på slutkandidaten. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se Om lidlVi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra drygt 200 butiker runt om i Sverige.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-27Lidl Sverige KBAnderstorpsvägen 2217104 Solna5689467