Rekryteringsadministratör
Lidl Sverige Kommanditbolag / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-23
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Företagsbeskrivning:
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor – som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Arbetsbeskrivning: Att våra kandidater får en riktigt bra upplevelse från första ansökningsklick till första arbetsdag är precis vad du gör verklighet av i den här rollen. För att lyckas är du ett proffs på struktur, kommunikativt skicklig och har ett starkt driv. Har vi precis beskrivit dig? Då är det dig vi söker!
Din roll Som rekryteringsadministratör driver du rekryteringsprocesser för tjänster såsom butiks-, lager- och assistentroller från start till mål. Du ingår i ett engagerat team av rekryteringsspecialister och rekryteringsadministratörer som värderar kvalitet, fantastiska kandidatupplevelser och nöjda chefer högt.
Du hanterar löpande administrativa arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att:
Hålla uppstartssamtal med rekryterande chef
Publicera jobbannonser och screena ansökningar
Genomföra telefonintervjuer
Organisera och stötta vid assessment centers och personliga intervjuer
Kommunicera med kandidater via mail – allt från att svara på frågor till att skicka ut inbjudningar till intervju eller lämna avslag
Vid behov är du med och förbereder och deltar på rekryteringsevent och jobbmässor och kan även komma att stötta inom Employer Branding-projekt. Du rapporterar till Teamchef Talent Acquisition.
Din profil Vi söker dig som har med dig din första erfarenhet inom Talent Acquisition, eller så har du en stark administrativ erfarenhet och vill nu ta steget in i rekryteringsvärlden. Oavsett din bakgrund tror vi att du kommer lyckas och trivas i rollen om du:
Har en avslutad yrkesutbildning (exempelvis gymnasial eller eftergymnasial) eller motsvarande kvalifikationer som givit dig en bra grund att stå på
Är strukturerad och har förmågan att snabbt sätta dig in i och hantera administrativa arbetsuppgifter
Har en god kommunikativ förmåga i mötet med både kandidater och organisationen
Värdesätter samarbete, är prestigelös och ser att det är just tillsammans som vi kan leverera bäst resultat
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa? Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
Klicka på "Ansök"
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Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 26 juni 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "703978-44241559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
, https://jobb.lidl.se/
177 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Lidl Sverige KB Jobbnummer
9975905