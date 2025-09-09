Rekrytering- och bemanningskoordinator till Carotte- Göteborg
2025-09-09
Vi söker en Rekrytering- och Bemanningskoordinator till Carotte Staff!
Vill du arbeta i ett företag där service och kvalitet står i fokus - och där vi tillsammans skapar magi för våra kunder och konsulter? Hos oss på Carotte Staff får du en mångsidig roll där ingen dag är den andra lik, i en miljö som präglas av engagemang, värme och lagkänsla.
Om Carotte Carotte har varit ledande inom service sedan 1982 och är idag uppdelat i tre affärsområden: Food & Event, Housekeeping och Staff. Tillsammans erbjuder vi helhetslösningar inom mat, möten och service. Hos Carotte Staff brinner vi för att matcha de bästa konsulterna med våra kunders behov - allt från kortare bemanningsuppdrag till långsiktig rekrytering. Genom vår egen Carotte Academy utbildar vi servicepersonalen som gör skillnad - med engagemang, glöd och känsla för detaljer.
Om rollen Som Rekrytering- och Bemanningskoordinator får du kombinera din passion för service med din känsla för struktur och planering. Rollen erbjuder en perfekt mix av socialt och administrativt arbete - från rekrytering och schemaläggning till att skapa relationer med både kunder och konsulter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Rekrytering och onboarding - Driv hela processen från kravprofil och annonsering till avtal och introduktion av nya stjärnor. Säkerställ att både kund och konsult är matchade för framgång.
Koordinering och schemaläggning - Håll i trådarna för att konsulterna är på rätt plats vid rätt tid. Du ser till att allt flyter smidigt för både kunder och medarbetare.
Kund- och konsultvård - Bygg och vårda starka relationer genom kontinuerlig dialog, uppföljningar och närvaro. Din insats gör skillnad för både trivsel och kvalitet.
Utbildning via Carotte Academy - Delta vid och samordna våra utbildningar för att säkerställa att våra konsulter är bäst i branschen. Se till att våra program håller högsta nivå!
Operativ drift hos kunder - Hoppa in på plats hos våra kunder för att stötta och säkerställa att allt fungerar perfekt, samtidigt som du bygger relationer med både kunder och konsulter.
Administration - Scheman, avtal och uppföljningar är en naturlig del av din roll. Du håller koll på detaljerna som gör helheten smidig.
Jourarbete - Var tredje vecka står du redo att hantera akuta ärenden och stötta verksamheten - självklart med tillhörande ersättning.
Vem är du? Vi söker dig som är en riktig lagspelare och som trivs med ett högt tempo i en dynamisk miljö. Du har en positiv attityd och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. För att lyckas i rollen tror vi att du har: Erfarenhet från servicebranschen i ledande position inom restaurang, hotell eller konferens. Administrativ erfarenhet. Förmågan att skapa förtroende och bygga relationer. Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Flexibilitet när det gäller arbetstider - hos oss är ingen dag den andra lik!
Varför Carotte Staff? Hos oss blir du en del av ett växande företag med stora ambitioner, där varje medarbetare gör skillnad. Vi erbjuder: Ett härligt team som stöttar och inspirerar varandra. Möjligheten att utvecklas och växa i din karriär. Ett jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag.
Praktisk information
Omfattning: Tillsvidareanställning, 100% (med 6 månaders provanställning).
Placering: Göteborg.
Start: Omgående
Lön: Månadslön.
Ansök redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in ditt CV och personliga brev via länken. Har du frågor? Kontakta gärna ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sökord: Rekrytering, bemanning, koordinator, team, restaurang, hotell, konferens, reception, konsultchef, konsultansvarig
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff Kontakt
Negin Hafizi negin@carotte.se
9499429