Rekrytering- och bemanningsansvarig - Ab Omsorgscompagniet I Norden - Administratörsjobb i Nacka

Ab Omsorgscompagniet I Norden / Administratörsjobb / Nacka2021-06-28Ab OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro samt Vindeln. OmsorgsCompagniet bedriver bland annat personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende och LSS boende. Vi är ca 1000 medarbetare som arbetar för att ge våra kunder "det lilla extra", genom att erbjuda "omsorg med omtanke".Vi söker nu en person som kan stötta oss med rekrytering och bemanning, där vi ser ett stort behov just nu. Tjänsten är som bemanningsansvarig med ansvar för rekrytering och till en start kommer anställningen vara på timmar, med möjlighet till fast tjänst. Som ansvarig för bemanning och rekrytering är det viktigt att kunna arbeta med flera saker samtidigt och lösa problem som dyker upp med kort varsel. Du bör med fördel vara van vid flera kontaktytor och vara duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter. Du kommer vara en del av ett mindre team på två personer som sköter bemanningen, där ni hjälps åt och täcker för varandra. Vi ser gärna en person som arbetat med rekrytering, gärna mängdrekrytering, som vill fortsätta med rekrytering men även arbeta med bemanning och administration. För att lyckas i tjänsten tror vi att du har en vana av bemanning, rekrytering och en god social förmåga. Har du en examen som personalvetare är det ett plus. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:Rekrytera personliga assistenterKoordinera introduktionen för nya assistenterVara ansvarig för bemanning och schemanNära samarbete med Kundansvariga och TeamledareAdministrationJourtelefonVi som arbetar på OmsorgsCompagniet gör det med mycket glädje och kärlek till vårt arbete! Eftersom våra kunder har olika funktionsvariationer är det otroligt givande att hjälpa dem i sin vardag. OmsorgsCompagniet kännetecknas av närhet, glädje och passion.Meriterande:Tidigare arbete med bemanning och rekryteringErfarenhet av schemaplaneringErfarenhet av systemet TIDVISPersonalvetarexamen eller liknandePlacering: Planiavägen 11, 131 54 NackaAnställningsform: TimanställningLön: Enligt överenskommelseÖnskat startdatum: Snarast möjligtIntervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Ansökan skickas in via mail till, Michael.holm@oc.se ange Bemanningsansvarig i ämnesraden.OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.Du beställer själv registerutdraget enligt enskild person från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/ Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Michael Holm, Teamledare, på Michael.holm@oc.se 2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-28AB Omsorgscompagniet i NordenPlaniavägen 1113154 Nacka5834767