Rekryterare vid Must

Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Det är därför av stor vikt för Försvarsmakten att ha tillgång till kompetenser inom många områden för såväl kortsiktiga utmaningar som långsiktiga överväganden. Mot bakgrund av detta söker vi rekryterare till Must.
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi trivs på jobbet men för oss är det viktigt att arbetet går bra att kombinera med vardagen och livet utanför och vi tillämpar därför flextid. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som bland annat inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid. Det finns också mycket goda möjligheter till egen kompetensutveckling.
Sektionen består av en grupp engagerade medarbetare med stort driv som besitter många olika expertkompetenser inom HR-området. Inom avdelningen har vi ett nära samarbete med varandra och vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta kollegor som innehar det viktiga uppdraget att stödja Musts chefer, både operativt och strategiskt. Sektionen är utvecklingsinriktad och arbetet sker verksamhetsnära.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som rekryterare kommer du arbeta verksamhetsnära och i huvudsak stödja verksamheten och rekryterande chefer med alla delar av rekryteringsprocessen, vilket innebär att stödja med framtagande av kravprofil, annonsskrivande, stöd vid urvalsarbete, referenstagning och intervjuer. Det är en stor variation på rekryteringsuppdragen och du kommer rekrytera till såväl militära som civila befattningar inom flera olika nivåer. Du kommer arbeta nära våra urvalspsykologer och rekryteringskoordinator.
I rollen som rekryterare kommer du även att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med att ta fram och utveckla rutiner och processer inom rekrytering. Du kommer att få hålla i utbildning inom rekrytering. Vidare förekommer en stor del administration i tjänsten.
Våra medarbetare är organisationens största tillgång - vi söker dig som får energi av ett högt arbetstempo och att hantera flera kontakter och processer samtidigt.Kvalifikationer
• akademisk utbildning inom HR/rekrytering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig erfarenhet som rekryterare/rekryteringskonsult
• erfarenhet av självständigt arbete inom hela rekryteringsprocessen
• vana av att sätta dig in i nya sammanhang, situationer och branscher
• god administrativ förmåga
• mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Meriterande
• erfarenhet av rekrytering inom offentlig/statlig sektor
• erfarenhet av rekrytering till säkerhetsklassificerade befattningar
• erfarenhet av att hålla i utbildningar
Personliga egenskaper
Du är trygg i rekryteringssammanhang och har mycket god samarbetsförmåga. Du är social, kommunikativ och lyhörd, vilket utgör viktiga egenskaper då du i ditt arbete kommer att möta människor med olika erfarenheter och perspektiv. Vidare är du självgående, serviceminded och har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende. Arbetet kräver att du har hög integritet och förmågan att planera, strukturera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Placeringsort: Stockholm. Befattningen är civil. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Rekryterare" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
