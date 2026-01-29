Rekryterare till Zcelero // Stockholm
Om du kliver in i ett rum och direkt börjar förstå sammanhang, om du har drivet att bygga och en skarp känsla för människor, då har vi rollen för dig! Zcelero, ett snabbväxande IT-konsultföretag i framkant av digital innovation, söker en professionell och initiativrik rekryterare till kontoret i Stockholm. Här bygger vi bolag snabbt, smart och strategiskt. Vill du med? Ja, vi misstänkte väl det.
I rollen kommer du att:
Från dag ett: ta initiativ, läsa av behov och sätta i gång!
Bygga rekryteringsstrategier som attraherar branschens skarpaste IT-konsulter.
Identifiera, engagera och rekrytera talanger via LinkedIn, nätverk och direkta kontakter.
Samarbeta med våra två rekryterare, ledning och säljare för att förstå behoven och leverera rätt kompetens.
Ständigt utveckla och förbättra rekryteringsprocessen, vi vill framåt!
Vi söker dig som...
• är en energigivande och professionell rekryterare som kan anpassa dig efter olika personligheter och sammanhang. Du har en naturlig känsla för människor, vet när du ska vara pådrivande och när du ska lyssna. Du ställer inte bara frågor, du söker aktivt svar och omsätter dem direkt i handling. Du hittar nya vägar och söker även i svår terräng fram en gång, visst läste du också framgång?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser självständigt inom IT
En naturlig fallenhet för att nätverka och skapa relationer
Erfarenhet av LinkedIn Recruiter och andra search-verktyg
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande om du även har:
Bakgrund inom försäljning eller affärsutveckling
Varför Zcelero?
Vi erbjuder en plats i ett bolag där innovation och utveckling är i fokus. Här får du frihet att skapa, resurser att lyckas och en arbetskultur där vi bygger något större, tillsammans. Vi är inne i en mycket expansiv och spännande fas. Är det kanske du som ska hjälpa oss att lyckas med våra mål? Vänta inte med din ansökan!
START: Mars, med hänsyn till uppsägningstid PLATS: Sveavägen, Stockholm OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön + provision KONTAKT: Head of Recruitement Delivery, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken.
