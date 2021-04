Rekryterare till Wise IT - Mero Rekrytering AB - Administratörsjobb i Malmö

Mero Rekrytering AB / Administratörsjobb / Malmö2021-04-08Wise IT är ett otroligt spännande bolag och vi på Mero är väldigt glada över möjligheten att få hjälpa vår branschkollega att hitta sin nya medarbetare till deras specialistteam. Vill du tillämpa din IT-bakgrund genom att hitta rätt matchning mellan företag och kandidat?Vi söker dig som uppskattar långsiktiga relationer och är duktig på människor, både att få kandidater att känna sig trygga i en rekryteringsprocess och att få kunder att känna att du gör allt och lite till för ett lyckat samarbete.Hur ser dina dagar ut som rekryteringskonsult på Wise IT?För att trivas i rollen som rekryterare så är det viktigt att du uppskattar att ta ett helhetsansvar i rekryteringsprocessen, från start när du tillsammans med kunden går igenom kravprofilen och lyfter funderingar utifrån dina egna erfarenhet av branschen, eller när du anser att det behövs andra tillvägagångssätt för att hitta relevanta kandidater till att du får uppleva känslan av hitta din kandidats drömjobb och din kunds nya stjärna.Wise tror starkt på att med rätt förutsättningar, på rätt ställe och med din egen superkraft så uppstår magi och varje kollega på kontoret har sina speciella egenskaper för att lyckas. Wise ger dig friheten att anpassa din roll på ditt sätt, att skapa en vardag där du trivs som bäst. Gillar du att connecta med människor på LinkedIn, skriva inspirerande inlägg för att hjälpa kandidater i sitt jobbsökande, grotta ner dig i IT-forum eller använda din egen IT-erfarenhet för att få kontakt? Vilka metoder du använder helst, det är upp till dig!Vem är du?Vi tror att förutom att du har en härlig humor och har lätt för att skratta med dina kollegor så har du en bakgrund, på något sätt, från IT-branschen och har insikt kring utmaningar som finns med att söka kandidater inom tech. När du exempelvis ska söka den där extra nischade IT-profilen så ser du möjligheter och funderar ut nya metoder för att komma i mål. Du kanske har jobbat som rekryterande linjechef sedan tidigare eller helt enkelt vill kombinera din erfarenhet inom IT med rekrytering? Det är viktigt att du ser styrkor i att ha kollegor med andra expertisområden än du och ta hjälp när det behövs. Du är en person som vågar, som både är och visar att du är passionerad i det du gör och förstår vikten av eget ansvar.Vilka är dina kollegor?Wise IT är en del av Wise Group, en koncern med många spännande kunder, lång branscherfarenhet och breda kunskaper. Du kommer att sitta i moderna lokaler mitt i centrala Malmö tillsammans med flertalet bolag inom Wise med nära till centralstationen och många trevliga lunchställen att välja bland men det är ändå inte det som står ut, utan det är dina omhändertagande kollegor som alla strävar efter att ha en skön atmosfär där det finns utrymme att utvecklas i din roll men även som person.Är det dig vi söker?I denna rekryteringsprocess tar Wise IT hjälp av Mero så hör av er till mig, Filippa Cederlund för att presentera dig eller om du har frågor om rollen. Urvalet sker löpande så se till att connecta så snabbt som möjligt för att inte missa din chans!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Mero Rekrytering AB5678864