Rekryterare till Vikariecenter, vikariat
Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2025-10-29
Rollen som rekryterare hos oss
Här får du ett roligt och varierat arbete där du lär och utvecklas hela tiden i en ansvarsfull roll med många kontaktytor inom kommunen.
Rollen innebär i huvudsak att du säkerställer att vi har duktiga och kompetenta vikarier att tillgå. Det gör du genom att ta ansvar för hela rekryteringsprocessen: upprätta behovsanalys och kravprofil, utforma annonser, göra urval, intervjua, ta referenser samt erbjuda lön och placering till nya vikarier. Du deltar även i olika rekryteringsmässor och nätverk.
Du kommer att hålla i introduktioner av vikarier, utföra administrativa uppgifter kopplade till rekryteringsprocessen, ha jämna avstämningar med berörda enhetschefer och koordinatorer, och följa upp vikariernas utveckling. Vi driver självständigt våra processer framåt samtidigt som vi arbetar nära våra kollegor. I arbetet ingår även att enligt schema arbeta med bemanningen på löpande helgschema och röda dagar. Då tar du emot frånvaroanmälningar och bokar vikarier enligt behov.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Du är serviceinriktad och trivs i tidvis högt tempo, har hög samarbetsförmåga och strävar efter att hitta lösningar. Du agerar målmedvetet och handlingskraftigt samtidigt som du snabbt kan ställa om prioriteringar och arbetssätt vid förändrade förutsättningar. Du gillar att knyta kontakter och har vana av att arbeta strukturerat och självständigt. Du behärskar svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Då stora delar av arbetet sker digitalt krävs att du är bekväm i den digitala sfären. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har pågående eftergymnasiala studier, eller examen, inom personalvetenskap eller HR, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Det är meriterande om du har:
- Relevant erfarenhet av rekrytering
- Erfarenhet av relevanta system, som WinLas, Varbi och Medvind
Läs gärna mer om oss
Vikariecenter tillhandahåller timvikarier för att täcka de vakanser som uppstår när ordinarie personal är korttidsfrånvarande, vid till exempel sjukdom eller vård av barn. Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, boende med särskild service, lokalvård, måltid och förskola. Vi är även en central del av verksamheternas sommarrekrytering.
Vi är ett glatt team om 15 medarbetare - en utvecklare, sex rekryterare och åtta bemanningskoordinatorer. Vi arbetar innovativt utifrån Kungsbacka kommuns fyra hörnstenar: vi välkomnar, vi levererar, vi samarbetar och vi gör nytt!
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning (vikariat) på heltid eller deltid med start enligt överenskommelse, och sträcker sig till slutet av augusti 2026.
Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete i den mån verksamheten tillåter samt flexibel arbetstid.
Arbete på helg och röda dagar förekommer enligt schema. Hos oss får du upplärning av dina nya kollegor som alltid finns nära tillhands.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 november. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/734". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Sonja Svensson, enhetschef 0300-835177 Jobbnummer
9580428