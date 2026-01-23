Rekryterare till växande bemanningsbolag
Vill du ha ett arbete där du får påverka, ta ansvar och vara en nyckelperson i matchningen mellan människor och arbetsplatser? Trivs du i en roll där tempot är högt, kontakten med människor är central och där struktur och affärsförståelse går hand i hand? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Yourstaff är ett kompetensföretag med stark förankring inom produktion, industri, lager och logistik, där kvalitet, närvaro och långsiktiga relationer är avgörande för framgång.
I rollen som rekryterare inom blue collar arbetar du nära både kunder och kandidater genom hela rekryterings- och bemanningsprocessen. Du ansvarar för att säkerställa rätt matchning i roller där förståelse för arbetsmiljö, arbetstider och praktiska förutsättningar är avgörande.
Du får en central och ansvarstagande roll där du självständigt driver processer från annonsering till tillsatt konsult, med stort utrymme att påverka arbetssätt, struktur och kvalitet.
Ansvarsområden
Rekrytering och bemanning av personal inom industri, produktion och logistik
Dialog med kund kring behov, kravprofil och uppföljning
Annonsering, urval och aktiv search
Telefonavstämningar och intervjuer
Referenstagning och kandidatpresentationKvalifikationer
Erfarenhet av rekrytering och/eller bemanning, gärna inom blue collar
Tidigare erfarenhet av administrativ arbete
System- och datavana
Förmåga att hantera flera processer parallellt
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande med bakgrund från produktion, industri eller logistikDina personliga egenskaper
Strukturerad, ansvarstagande och noggrann
Självgående med god prioriteringsförmåga
Kommunikativ och trygg i dialog med olika typer av människor
Lösningsorienterad, flexibel och prestigelös
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Yourstaff 365 AB
André Celik andre@yourstaff.se
