Rekryterare till uppdrag i Norrköping
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Flen
, Motala
eller i hela Sverige
Till kund inom offentlig sektor söker vi just nu en rekryterare. Har du flera års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering på olika nivåer? Välkommen in med din ansökan!
Rollen och arbetsbeskrivning
Som rekryterare kommer du ansvara för att driva hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till annonsering, search, urval, intervjuer, tester, referenstagning och uppföljning. Du kommer ha ett nära dialog med rekryterande chef och fungera som ett professionellt och tryggt stöd genom hela processen.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi ser att du uppfyller följande;
Högskoleexamen inom HR-området eller annat relevant område
Flera års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, även chefsrekrytering
Meriterande är om du har;
Erfarenhet av arbetsspykologiska tester
Erfarenhet av rekrytering inom offentlig sektor
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag och anställning i Jurek Talents. Uppdraget är på heltid, 100% och förväntas starta så snart möjligt och löper i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Viss möjlighet till distansarbete finns.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Kajsa Lidén via mejl kajsa.liden@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331558-1875196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Trädgårdsgatan 21 (visa karta
)
602 25 NORRKÖPING Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9778594