Rekryterare till Tryggsam (vikariat 1 år)
Tryggsam I Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tryggsam I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Rekryterare till Tryggsam (vikariat 1 år)
Brinner du för rekrytering och vill vara med och bygga starka säljteam i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag? Hos Tryggsam får du arbeta i ett företag där engagemang, ansvar och resultat genomsyrar allt vi gör. Vi söker nu en Rekryterare till vårt kontor i Nacka.
Om rollen
Som Rekryterare på Tryggsam blir du en nyckelperson i vårt arbete med att attrahera och rekrytera nya medarbetare - framför allt till våra säljteam. Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen, från att skapa engagerande annonser och hitta rätt kandidater till att välkomna nyanställda.
Du arbetar nära verksamheten och får stort eget ansvar i en roll som präglas av tempo, variation och möjlighet att påverka.
Arbetsuppgifter Skapa och publicera attraktiva och träffsäkra jobbannonser.
Aktivt söka och kontakta kandidater via olika kanaler.
Boka och genomföra intervjuer.
Ansvara för referenstagning och erbjudandeprocess.
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom hela processen.
Bidra till utveckling av våra rekryteringsstrategier och arbetsgivarvarumärke.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet av rekrytering, gärna inom sälj- eller servicebranschen. Du är trygg i att driva egna rekryteringsprocesser och trivs i en miljö med högt tempo och många kontaktytor.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Kommunikativ och social.
Van att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera rätt.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder En trygg och modern arbetsplats ca 6 minuter från slussen.
En självständig roll med varierande arbetsuppgifter.
En inkluderande kultur med högt engagemang.
Heltidsanställning (8-17), vikariat på 1 år.
Lön enligt överenskommelse.
Praktisk information Start: Vinter/vår 2026 (Q1)
Plats: Hästholmsvägen 28, Nacka
Anställningsform: Vikariat 1 år, heltid Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9599986