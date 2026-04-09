Rekryterare till socialkontoret
Drivs du av att ge kompetent stöd och service till chefer och medarbetare? Sporras du av att uppnå uppsatta mål och gillar multitasking? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Rekryteringsgruppen på socialkontorets bemanning och kompetensförsörjningsenhet arbetar med rekrytering- och kompetensförsörjningsfrågor. Vårt främsta uppdrag är att rekrytera tim- och semestervikarier till yrkesgrupperna stödassistent och vårdare till våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi arbetar brett inom området bemanning och rekrytering av tim- och semestervikarier, främst operativt men även strategiskt. Vi är ett chefsstöd i frågor som rör vikarier, vi arbetar med vikarievård och uppföljningar, vi sätter löner och håller i informationsträffar. Vi administrerar också anställningar och ansvarar för det digitala introduktionspaketet för timvikarier.
Vi är ett glatt och välkomnande gäng som arbetar på bemanning och kompetensförsörjningsenheten idag. Vi är resultatorienterade men glömmer inte att ha roligt, stötta varandra och fira våra framgångar under vägen.
Vi har ett högt tempo på enheten och står inför en stor utmaning i att kunna fortsätta tillgodose vikariebehovet med kompetenta och kvalificerade vikarier. Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Inledningsvis kommer du att få en grundlig introduktion kring våra metoder och processer, för att sedan ta en självständig roll där du som rekryterare driver hela rekryteringsprocessen av tim- och semestervikarier med ansvar för ett visst antal enheter och enhetschefer.
Du arbetar med metodiken kompetensbaserad rekrytering och dina arbetsuppgifter består bland annat av telefonavstämningar, digitala intervjuer, digital referenstagning, lönesättning och återkopplingssamtal. I tjänsten ingår det även administrativa arbetsuppgifter.
Du har en tät dialog med enhetscheferna i det verksamhetsspår som du arbetar mot, där du ansvarar för rekryteringen av samtliga semestervikarier till verksamhetsspåret.
Initialt har du uppstartsmöten med samtliga chefer inom verksamhetsspåret för att lära känna deras verksamheter bättre och kunna kartlägga deras behov. När du rekryterar in tim- och semestervikarier lämnar du sedan över dessa till enhetscheferna som erbjuder vikarierna introduktion.
Ditt arbete som rekryterare ger ett kompetent stöd och en hög service till våra chefer samt kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen av våra tim- och semestervikarier till socialkontoret.
Vem är du?
Du har en avslutad akademisk utbildning inom HR, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med människor och service, eller att du har erfarenhet av att ha arbetat med volymrekrytering.
Du visar drivkraft och uthållighet genom att sträva efter att uppnå uppsatta mål och fokuserar på lösningar istället för problem.
Som person har du förmåga att behålla lugnet och arbeta effektivt även i stressiga situationer och du arbetar strukturerat med att prioritera, planera och sortera i dina uppgifter.
Du motiveras av ett arbete där du servar andra genom att försöka förstå behov och förväntningar för att fokusera på aktiviteter som tillgodoser behoven.
Vidare tycker du att det är viktigt med teamarbete där du bidrar med positivitet och engagerar dig i grupprocesser.
Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag, visst kvällsarbete kan förekomma vid behov
Möjlighet till distansarbete: Ja, när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 30 april
Kontakt: Enhetschef Susanne Andersson, 011- 15 32 54, mailto:susanne.andersson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120492".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Vikboplan 11 (visa karta
)
602 29 NORRKÖPING Kontakt
Susanne Andersson susanne.andersson@norrkoping.se 011153254
