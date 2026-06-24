Rekryterare till rekryteringsenheten
Uppsala kommun, HR / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-06-24
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Bli en del av rekryteringsenheten i Uppsala kommun!
Vi söker nu en engagerad rekryterare till vår stödfunktion för rekrytering av medarbetare inom vård och omsorg. Här får du chansen att vara med och utveckla en modern och effektiv rekryteringsprocess som möter chefernas och verksamheternas behov. Du kommer att bli en del av en dynamisk och engagerad arbetsgrupp som trivs med att ta sig an nya utmaningar och möjligheter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som rekryterare kommer du att stötta cheferna med att rekrytera medarbetare till vård- och omsorgsförvaltningen i hela och delar av rekryteringsprocessen. Det innebär att du kommer att arbeta rådgivande utifrån kompetensbaserad rekrytering, med fokus på kvalitet och säkerhet. I arbetet ingår även att bidra till att utveckla och förbättra processerna och skapa en god kandidatupplevelse. Då vi är en relativt nyskapad enhet så kommer du att få vara med och utforma, utveckla och förbättra arbetssätt.
Vi söker dig som har
erfarenhet av arbetat med hela processen i kompetensbaserad rekrytering
erfarenhet av att arbeta digitalt och i ATS
erfarenhet av att arbeta rådgivande
högskoleutbildning inom HR, personal, eller liknande, alternativt längre arbetslivserfarenhet inom området.
Som person är du engagerad och tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv upp ditt arbete. Du har en god förmåga att självständigt driva dina processer vidare. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du gillar också att driva och implementera förändring.
Vidare är du inlyssnande, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Samtidigt som du trivs med att arbeta med andra och du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Tjänsten kräver ett uppvisade av utdrag ur belastningsregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, HR Kontakt
Enhetschef
Elin Holthe 018-7271416 Jobbnummer
9976807