Rekryterare till Räddningstjänsten Storgöteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du bidra med din rekryteringskompetens i en organisation där uppdraget handlar om trygghet, säkerhet och samhällsnytta? Se då hit!
Om Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg är en av Sveriges största räddningstjänstorganisationer och verkar för trygghet och säkerhet i hela Storgöteborgsregionen. Med ett brett uppdrag som omfattar både förebyggande arbete och operativa insatser arbetar organisationen varje dag för att minska risker, förebygga olyckor och hantera akuta händelser när de inträffar.
Verksamheten präglas av hög professionalism, samverkan och ett starkt samhällsengagemang. Organisationen har ett komplext och ansvarsfullt uppdrag där rätt kompetens på rätt plats är avgörande - både i det operativa arbetet och i de stödjande funktionerna.
Som konsult hos Räddningstjänsten Storgöteborg blir du en del av en strukturerad och samhällsviktig organisation där kvalitet, rättssäkerhet och långsiktighet genomsyrar arbetet. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i en miljö där varje rekrytering spelar en viktig roll för samhällets trygghet.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Som rekryterare ansvarar du självständigt för hela rekryteringsprocessen i systemet Varbi. Du arbetar nära rekryterande chefer och driver processerna från behovsanalys till avslutad rekrytering.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Skapa och kvalitetssäkra annonsunderlag i dialog med rekryterande chefer
Publicera annonser i Varbi
Genomföra urval, intervjuer och referenstagning
Återkoppla professionellt och tydligt till kandidater
Stänga annonser och avsluta rekryteringar i systemet
Diarieföra handlingar enligt gällande rutiner
Vid behov stötta i andra förekommande HR-relaterade arbetsuppgifter
Du kommer att rekrytera specialiserade roller inom räddningstjänstverksamhet, exempelvis brandinstruktörer, insatsledare och ledningscentralsledare.
Anställningsform
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Räddningstjänsten. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Planerad uppdragsperiod är från den 1 april 2026 till och med den 19 juni 2026, med möjlighet till två månaders förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har aktuell erfarenhet (inom det senaste året) av rekrytering inom offentlig sektor och räddningstjänst
Har dokumenterad erfarenhet av att rekrytera specifika roller inom räddningstjänsten
Är van användare av rekryteringssystemet Varbi
Har erfarenhet av diarieföring och hantering av offentliga handlingar
Självständigt har drivit hela rekryteringsprocesser från start till mål
Kommunicerar mycket väl på svenska i både tal och skrift
Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt
Personlig lämplighet är mycket viktig för uppdraget. Du är trygg i din kompetens, professionell i ditt bemötande och har förmågan att skapa förtroende hos såväl chefer som kandidater.
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
