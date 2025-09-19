Rekryterare till Bemanningsenheten
2025-09-19
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi en rekryterare till omsorgen i Oskarshamns Kommun. Som rekryterare utgår du från Bemanningsenheten i Oskarshamn. Precis som oss tycker du att kompetensförsörjningsfrågor är oerhört viktiga. Du vill tillhandahålla långsiktig kvalité i omsorgen genom att rekrytera rätt person till rätt arbetsuppgift.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med rekryteringsprocessen och stötta enhetscheferna från framtagande av kravprofil till anställningsbeslut. En rekryterare jobbar dagtid, flexibel arbetstid. Du kommer att boka och genomföra intervjuer med de kandidater som sökt arbete hos oss samt sköta urvalet av kandidater.
Det kan även bli aktuellt att arbeta med övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter som hantering av subventionerade anställningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom kompetensförsörjning och kunskaper i rekryteringsprocessens alla delar. Erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från start är meriterande. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom statlig myndighet, exempelvis Arbetsförmedlingen.
För att lyckas i rollen har du förmåga att bemöta med dina samarbetspartners på ett lyhört och professionellt sätt och du är mån om att ge god service och att bygga relationer. Samtidigt vågar du utmana och utveckla samarbeten och arbetssätt så att vi tillsammans når ännu längre med rekryteringsarbetet i Oskarshamns kommun. Du är trygg i att ta egna initiativ, har en god analytisk förmåga och kan på ett strukturerat sätt driva ditt arbete framåt. Du är prestigelös och värderar precis som vi, samarbete och vikten av att uppnå uppsatta mål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Den här tjänsten kräver mycket goda kunskaper i det svenska språket så väl i tal som i skrift. Goda datakunskaper liksom körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
Löpande rekrytering sker, välkommen med din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
