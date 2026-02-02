Rekryterare till Barn och Utbildningsförvaltningen
Östersunds Kommun / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-02-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Har du en talang för att hitta rätt personer till rätt plats? Nu söker vi på Bemanningsenheten BoUF en ny rekryterare på tillsvidareanställning.
På bemanningsenheten arbetar enhetschef, två rekryterare, administratörer samt bemanningsassistenter med ett välfungerande samarbete, så det finns goda förutsättningar för kollegialt stöd i rollen. Vi har ett dynamiskt arbetssätt gentemot de verksamheter vi samarbetar med och arbetsuppgifterna är varierande. Din arbetsplats kommer att vara i Östersunds kommuns nyrenoverade kommunhus med ett aktivitetsbaserat arbetssätt på Rådhusgatan 21C.
Arbetsgivaren erbjuder flexibla arbetstider och vi tjänstgör vardagar under kontorstid med möjlighet till distansarbete, vilket ger goda förutsättningar för en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Ditt Nya jobb
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara rekrytering av timvikarier till våra verksamheter förskola, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem inom Barn och utbildningsförvaltningen. Detta innebär att du har självständigt ansvar för att kontakta och boka in kandidater på intervju, hålla intervjuer, samla in underlag för anställning, ta referenser, göra en samlad bedömning och matcha ut kandidater till verksamheterna. I Östersunds kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Du arbetar dagligen i ReachMee, Heroma och Refapp.
Du kommer även att vara en aktiv part i vårt marknadsföringsarbete, där vi exempelvis besöker olika skolor och utbildningsaktörer för att locka elever att söka timvikariat inom våra rekryteringsområden.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du tillsammans med dina kollegor gör skillnad varje dag!
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
• Examen från Personal- och arbetslivsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
• Mycket goda administrativa kunskaper
• Erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet
• Mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
• Goda datorkunskaper
Meriterande
• Erfarenhet av kompetensbaserat rekryteringsarbete
• Erfarenhet av rekryteringsarbete
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
• Erfarenhet av att arbeta i systemen Heroma, ReachMee och Refapp
• B-körkort
Vi söker dig
I rollen är det viktigt att du är initiativtagande och strukturerad samt att du har förmågan att snabbt bli självgående i rekryteringsarbetet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att mottagaren har förstått ditt budskap. I arbetet har du en god förmåga att se till helheten i verksamheten och tar hänsyn till det större perspektivet utifrån din roll. Du är bra på att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Karin Hedström karin.hedstrom@ostersund.se 063-144189 Jobbnummer
9718611