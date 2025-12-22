Rekryterare till BAE Systems Bofors
2025-12-22
"Behovet av kompetens ökar hos BAE Systems Bofors.
I det här uppdraget söker vi en rekryterare som vill arbeta nära verksamheten och ta ett operativt ansvar för rekrytering av både produktions- och tjänstemannaroller." - Christian Martinsson, konsultchef, AxÖ Consulting
När verksamheten växer och leveranserna är beroende av rätt kompetens på rätt plats, blir rekryteringsarbetet avgörande. På BAE Systems Bofors i Karlskoga pågår rekrytering av både produktionsnära roller och tjänstemannaroller inom flera delar av organisationen. Nu förstärks HR-teamet med ytterligare en rekryterare som blir en del av ett etablerat och välfungerande HR-team.
Ett uppdrag nära verksamheten - i ett starkt HR-team
I rollen arbetar du nära rekryterande chefer inom produktion, teknik och andra funktioner. Tyngdpunkten ligger på rekrytering av produktionsnära roller, men uppdraget omfattar även tjänstemannatjänster. Du blir en del av ett engagerat HR-team med flera rekryterare och andra HR-funktioner, där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt ansvar präglar vardagen. Teamet arbetar strukturerat och nära verksamheten, med god förankring i organisationen och ett starkt stöd kollegor emellan.
Rekrytering är en central funktion i verksamheten och du arbetar i en miljö där bemanning och kompetensförsörjning är direkt kopplade till produktionstakt och leveransförmåga.
I uppdraget ingår bland annat att:
- Ta fram och förankra kravprofiler tillsammans med rekryterande chefer
- Skriva och publicera jobbannonser anpassade för målgruppen
- Arbeta med urval och löpande kandidatdialog
- Genomföra intervjuer
- Ansvara för referenstagning och kvalitetssäkring inför anställning samt vid övertag av konsulter
- Bidra med viss HR-administration kopplad till rekryterings- och konsultprocesser samt fackliga kontakter vid behov
Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att snabbt sätta sig in i verksamhetens behov. Samtidigt är trygghet i mötet med kandidater, konsulter och chefer med olika bakgrund och erfarenhet en central del av uppdraget.
Vem uppdraget passar
Uppdraget vänder sig till dig som har några års erfarenhet av rekrytering, gärna med inriktning mot industri, produktion eller andra verksamhetsnära miljöer. Erfarenhet av att arbeta med både blue collar-roller och tjänstemannatjänster är meriterande, liksom erfarenhet av konsulthantering eller arbete i organisationer där både anställda och konsulter ingår.
Du är van att arbeta självständigt men trivs i sammanhang där samarbete med chefer, HR-kollegor och andra funktioner är en naturlig del av arbetet. God kommunikationsförmåga, ett strukturerat arbetssätt och förmåga att bygga förtroende är centrala delar i rollen. Svenska och engelska används i det dagliga arbetet.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har cirka 700 anställda och finns i Karlskoga, Karlstad och Örebro. Det finns ett omfattande samarbete med underleverantörer i närområdet. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Företaget tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd och är en nationell resurs med unik spetskompetens inom pjässystem och avancerad ammunition.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och vet hur viktigt det är att ge dig rätt grund för att kunna verka professionellt i ditt uppdrag. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV genom uppdrag hos några av regionens, och Sveriges, mest attraktiva bolag.
Vi erbjuder kollektivavtalade anställningsvillkor och arrangerar regelbundet sociala aktiviteter för att skapa gemenskap och trivsel.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
Christian Martinsson - christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Ersättning

Månadslön
