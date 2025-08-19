Rekryterare Till 1komma5o Sverige
1komma5 Grader AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 1komma5 Grader AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du spela en nyckelroll i den gröna omställningen och samtidigt utveckla din karriär inom rekrytering? 1KOMMA5o söker nu en driven och självgående rekryterare till vårt kontor i Hyllie, Malmö. Hos oss får du arbeta nära affären - med särskilt fokus på att rekrytera säljare och andra nyckelroller i vår växande organisation.
Om rollen
Som rekryterare hos 1KOMMA5o ansvarar du för att driva hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till anställning. Du arbetar nära våra chefer för att förstå behov, attrahera rätt kompetens och skapa en förstklassig kandidatresa. Ditt primära fokus är säljroller, men du kommer också att stötta i rekrytering av andra funktioner vid behov.
Dina arbetsuppgifter Utforma kravprofiler i samarbete med rekryterande chefer
Skriva och publicera jobbannonser
Aktivt söka och attrahera kandidater
Ansvara för employer branding-insatser kopplat till rekrytering
Genomföra urval, telefonintervjuer och kompetensbaserade intervjuer
Följa upp kandidater och koordinera anställningserbjudanden
Underhålla kandidatdatabasen och bidra till analys av rekryteringsdata
Vi söker dig som: Har minst ett års erfarenhet av rekrytering eller HR-arbete
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är driven, strukturerad och proaktiv
Meriterande är om du: Har högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap eller psykologi
Har erfarenhet av försäljning - du förstår säljroller och vad som krävs för att lyckas
Har arbetat i rekryteringssystemet Teamtailor
Vi erbjuder dig: Tillsvidareanställning på heltid, med placering på vårt nybyggda huvudkontor i Hyllie, Malmö
Möjlighet att vara med och forma vårt rekryteringsarbete på ett företag i snabb tillväxt
En plats i ett ungt, öppet och samarbetsorienterat team
Tillgång till afterworks, happenings och goda utvecklingsmöjligheter - både inom HR och i bolaget som helhet
Möjlighet till prestationsbaserad lön
Chansen att bidra till den gröna omställningen och göra verklig skillnad
Ansökan
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan genom att klicka på "skicka ansökan" så snart som möjligt - urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
(org.nr 559069-2900), http://www.1komma5.se Arbetsplats
1komma5° Sverige Jobbnummer
9464571