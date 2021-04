Rekryterare sökes till HR-avdelningen - Försvarets Materielverk - Administratörsjobb i Stockholm

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, GRIPEN-flygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.2021-04-12Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag, att leverera det som vårt svenska försvar behöver, viktigare än någonsin. HR-avdelningen befinner sig i ett utvecklingsskede där du som rekryterare kommer att bidra direkt och indirekt till myndighetens målbild om att stärka upp med rätt kompetens framåt. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande rekryteringsuppdrag, engagerade chefer och kandidater.Vi söker efter dig som, tillsammans med HR-avdelningens medarbetare, vill bli en härlig teamspelare i vårt HR-gäng! Vi är idag tre kollegor som dedikerat jobbar med rekrytering och då vårt rekryteringsbehov är mycket stort, söker vi efter en till rekryterare.Huvuduppdraget är att bistå verksamhetens chefer i rekryteringar. Du driver självständigt flera parallella rekryteringsprocesser och agerar som konsultativt HR-stöd till rekryterande chefer. Uppdraget är viktigt och varierande då vi har en stor bredd i de roller vi rekryterar till. Du arbetar nära chefer inom myndighetens alla verksamhetsområden och du är också en viktig del i vårt ständiga förbättrings- och utvecklingsarbete gällande vår rekryteringsprocess. Utöver detta kommer du ha möjlighet att delta på arbetsmarknadsdagar och i utvecklingsprojekt inom HR-området.HR-avdelningen är en del av myndighetens HR- och Kommunikationsstab och består av glada och drivna medarbetare som lär och tar hand om varandra. I din roll rapporterar du till myndighetens HR- chef.Tjänsten är en visstidsanställning på 1 år med möjlighet till förlängning. Resor i tjänsten kan förekomma.Vi söker dig somVi söker dig som har erfarenhet av rekrytering, är självgående och strukturerad. Som person är du engagerad, har hög integritet och ett konsultativt förhållningssätt.För att nå framgång i rollen har du ett par års erfarenhet av att självständigt driva, planera, prioritera och genomföra hela rekryteringsprocesser, inklusive tillhörande administration. Du har en examen från högskola eller universitet, företrädesvis inom HR-området eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta utifrån kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Det är meriterande om du har erfarenhet av rekrytering inom statlig eller offentlig sektor liksom av att arbeta med arbetspsykologiska tester kopplat till rekryteringsprocesser. Verksamheten driver till stor del komplexa projekt i teknikens framkant och genomför upphandlingar som ställer krav på teknisk och affärsmässig kompetens, därför är ett intresse inom dessa områden positivt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuder digPå FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och på ett hållbart arbetsliv. Därför erbjuder vi alla våra anställda ett brett utbud av utbildningar, kompetensutveckling och träning.Tjänsten är placerad i Stockholm.Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?Sök tjänsten via FMV:s webbplats. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Våra fackliga företrädare är SACO Elisabeth From, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).Vid frågor om rollen ber vi dig kontakta rekryterande chef Frida Thilén på telefon 073-24 85 777. I denna rekrytering samarbetar FMV med Experis/Jefferson Wells. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryteringskonsult Therese Thunström på 0730-62 33 72 alternativt therese.thunstrom@jeffersonwells.se Sista ansökningsdag är 2021-05-02.Välkommen med din ansökan.FMV finns för landet, i många delar av landet. För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via FMV:s webbplats eller via vår registratur. Vi har redan gjort vårt medieval, därför undanber vi oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.