Rekryterare på heltid till StudentConsulting i Borås
2026-04-20
Är du resultat- och kundorienterad, håller hög servicenivå och trivs i en varierande och tempofylld vardag? Strukturerad, ansvarstagande och har ett stort intresse för rekrytering och bemanning? Då kan du vara vår nya kollega!
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag och är specialiserade på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Vi har tillsatt drygt 15 000 jobb i Sverige, Norge och Danmark det senaste året. Vårt rekryteringsnätverk består av 206 uppdragsorter, över 450 000 kandidater, över 2 500 kunder och över 13 800 beställare.
StudentConsulting startades 1997 som ett företag som gav studenter extrajobb, men är idag mycket mer än så. Vi arbetar med rekrytering och bemanning av studenter, akademiker och yrkesutbildade. Hos oss möter kandidaterna sina framtida arbetsgivare och arbetsgivare sina framtida medarbetare.
Som rekryterare ansvarar du för att driva flera rekryteringsprocesser parallellt, främst inom lager och logistik. Du arbetar i nära samarbete med kundansvarig och är med hela vägen - från annonsering till tillsättning. Tjänsten planeras starta under juni månad och är en provanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
I rollen arbetar du med;
• Ansvar för kandidatinflöde till olika tjänster, via bla. search, mässor och sociala medier.
• Rekrytering av nya konsulter. Från annonsutformning till urval, intervjuer, referenstagning och sedan anställning.
• Schemaläggning och sjukfrånvarohantering.
• Daglig kontakt med konsulter och kunder, främst kring beställning och schemaläggning.
• Administrativa uppgifter rörande både kandidater och konsulter
En stor del av kunderna du arbetar med finns inom lager - och logistikbranschen där du, tillsammans med ansvarig konsultchef, ser till att bemanna med rätt person på rätt plats och i rätt tid. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga relationer med kandidater, konsulter och kunder.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna inom personal och arbetsliv eller liknande utbildning. Du är i början av karriären och har en stark vilja att lära och utvecklas. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav.
Som person är du resultatorienterad, självgående, initiativtagande och handlingskraftig. Du brinner för affärer och mötet med människor. Du är strukturerad med en god förmåga att prioritera ditt arbete. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift och du formulerar lätt och snabbt texter för exempelvis platsannonser samt presentationer mot kund.
Vidare är du lyhörd, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande mot kandidater, konsulter och kunder. Ditt arbete genomsyras av hög servicenivå och kvalité, såväl internt som externt då det är viktigt för dig att både kund, kandidat och konsult får en positiv upplevelse av rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du som söker har B-körkort.
Vi vill också att du gör de tre tester som finns tillgängliga på din profil i samband med att du skickar in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Allégatan 67 (visa karta
)
503 37 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Amanda Björkhede Pascolo amanda.bjorkhede@studentconsulting.com Jobbnummer
9865488