Rekryterare på heltid med omgående start

Har du erfarenhet inom rekrytering av säljprofiler och trivs i högt tempo? Vi söker nu en konsult för ett tidsbegränsat heltidsuppdrag där du självständigt driver hela rekryteringsprocesser. Läs mer nedan och ansök redan idag, då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker en Rekryterare till vår kunds rekryteringsteam i Solna. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig från februari till och med april.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
I rollen som Rekryterare kommer du att vara avgörande för vår kunds förmåga att möta ett ökat rekryteringsbehov för säljande försäkringsrådgivare. Som Rekryterare ansvarar du för att självständigt driva helhetsrekryteringar av säljande försäkringsrådgivare. Du kommer att hantera höga volymer, genomföra många intervjuer och arbeta nära rekryteringschefer för att säkerställa att rätt kompetens attraheras.
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet inom rekrytering av säljprofiler sedan tidigare
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har förmåga att hantera höga volymer och många intervjuer under perioden
• Är självständig som person
Vi ser fram emot din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
