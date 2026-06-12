Rekryterare på heltid
Academic Work Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-06-12
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Vill du arbeta i en roll där du får ta fullt ansvar för dina rekryteringar, driva processer från start till mål och göra verklig skillnad för verksamheten? Läs mer nedan och ansök idag, då vi går igenom ansökningarna löpande!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Academic Work söker för vår kunds räkning en Rekryterare till Västerås/Eskilstuna. Uppdraget är på heltid med start i juli och sträcker sig initialt till mitten på december med möjlig förlängning.
Vi söker dig som trivs i en operativ och tempofylld rekryteringsroll där du ansvarar för rekryteringar till vår kunds samtliga fyra kontor i Örebro, Norrköping, Västerås och Eskilstuna. Resor förekommer en dag i veckan till Västerås/Eskilstuna, beroende vart du är stationerad, samt till närliggande städer för intervjuer och verksamhetsnära samarbete vid behov.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för hela rekryteringsprocessen av säljare – från selektering till signerat anställningsavtal. Därigenom hanterar du urval, telefonintervjuer, djupintervjuer, bedömning av testresultat, referenstagning och eventuella bakgrundskontrollar samt administrering av anställningsavtal.
Du arbetar i nära dialog med försäljningscheferna, men förväntas självständigt driva och äga processerna. Här söker vi dig som trivs med att ta initiativ, fatta egna beslut och ligga steget före verksamhetens behov. Rekryteringar sker löpande året runt och ditt fokus blir att proaktivt säkerställa att det finns kandidater i pipeline inför kommande utbildningsstarter och vakanser.
Vi söker dig som
Har minst ett års arbetslivserfarenhet av rekrytering och att driva hela rekryteringsprocesser från start till mål
Har mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Har avslutad eftergymnasial examen från universitet/högskola inom relevant område (personalvetare, beteendevetenskap, etc)
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet av volymrekrytering, med fördel inom försäljning/kundservice
Har erfarenhet av search
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, serviceinriktad, kommunikativ och har en naturlig förmåga att bygga relationer. Du trivs i en roll med stor frihet under ansvar där du själv planerar och driver ditt arbete framåt. Som person är du handlingskraftig, prestigelös och tar gärna egna initiativ för att nå uppsatta mål. Du motiveras av ett högt tempo, har lätt för att prioritera och tvekar inte att kavla upp ärmarna och hugga tag där det behövs.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T5MJ59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961675