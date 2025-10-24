Rekryterare på deltid, timtid
Logistik & Distribution i Norden AB / Administratörsjobb / Tyresö
2025-10-24
Rekrytera personal till mindre verksamhet, vi omsätter ca 6mkr och har en blandad verksamhet, se www.billebro.se
och www.rentalhome.se
Vi vill skapa ett "dream team" med fantastiska medarbetare.
Vi har väldigt höga krav på dig vad gäller effektivitet och resultat.
Vi har haft negativa erfarenheter tidigare med administratörer som tagit lång tid utan resultat.
Du har rekryterat tidigare med goda referenser från andra arbetsgivare.
Du får gärna ha en medial andlig sida förutom den rent logiska.
Välkommen med din ansökan!
Bifoga gärna referenser och uppgifter om lönekrav och bostadsort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: application@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Höglidsvägen 28 A (visa karta
)
135 50 TYRESÖ Jobbnummer
9572359