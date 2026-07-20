Rekryterare med inriktning IT
Försvarsmakten / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-20
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Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vill du vara med och kompetensförsörja vår verksamhet, för ett starkare försvar och en säkrare omvärld? Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som rekryterare kommer du vara med och bygga upp en ny rekryteringsfunktion där du får möjlighet att påverka hur vi arbetar och ta initiativ till nya angreppssätt för att lyckas rekrytera rätt kompetens i rätt tid. Du kommer arbeta brett med attraktion, rekrytering och introduktion i samarbete med övriga rekryteringsteamet, chefer och HR.
Du kommer, tillsammans med övriga rekryteringteamet, att ansvara för att attrahera kandidater genom deltagande vid event och mässor, utformning av rekryteringskampanjer med mera. En viktigt del av ditt arbete är också att arbeta aktivt med search och kandidatdialog. Du driver dina rekryteringsprocesser självständigt, från kravprofil till anställning och säkerställer att rekryteringen sker kompetensbaserat, rättssäkert och strukturerat. Du arbetar nära våra chefer i Mellansverige och tjänsteresor till olika verksamhetsställen är en naturlig del av vardagen.
Tillsammans med övriga rekryteringteamet kommer du även att ansvara för att introduktionen av nya medarbetare sker på ett professionellt och effektivt sätt. Som rekryterare kommer du främst att rekrytera IT-personal, men rekrytering mot andra arbetsområden kan förekomma. I arbetet ingår också att stötta HR-avdelningen med i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom HR-området.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för internt karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningarPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom HR/rekrytering, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från, alternativt kunskap om, IT-branschen.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förståelse för engelska.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av rekrytering inom statlig myndighet.
Vana av att driva många komplexa rekryteringsprocesser parallellt.
Erfarenhet av att arbeta med attraktion/employer branding exempelvis genom kampanjer, event med mera.
Erfarenhet av arbete med onboarding/introduktion av nya medarbetare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt. Du är lyhörd och flexibel, vilket gör att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du organiserar och planerar ditt arbete väl och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Som rekryterare sätter du höga mål för dig själv och arbetar för kvalitet i varje rekrytering. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare, även vid utmanande omständigheter. Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stockholm eller Örebro.
Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte tidigare varit anställd i Försvarsmakten.
Tjänsteresor är vanligt förekommande och ingår som en naturlig del i arbetet.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vid eventuella frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-generalist Julia Arvidsson på mailto:julia.arvidsson@mil.se
. Urval kommer att påbörjas efter sista ansökningsdatum.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006465