Rekryterare med erfarenhet av HR-frågor
2Complete AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven rekryterare med erfarenhet av HR-frågor och arbetsrätt. Du blir en del av ett framgångsrikt team på HR-avdelningen som dagligen stöttar verksamheten i hela Sverige med allt från rekrytering till HR-relaterade frågor. Du kommer att driva rekrytering tillsammans med rekryterande chefer och genomföra HR-relaterade projekt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du har en god förmåga att kommunicera med andra och driva rekryteringar från annonsskrivning till anställning. På Carglass kommer du att arbeta med mängdrekrytering, det är viktigt att du trivs med att ha flera processer igång samtidigt och att du tillsammans med närmsta chef kan driva rekryteringen framåt. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt och HR-frågor. Vi ser att du har: Erfarenhet av att arbeta med rekrytering och HR relaterade frågor.
God erfarenhet av att sköta egna HR-projekt
Erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt
God datavana
Förmåga att hantera och planera det dagliga arbetet under tidspress.
Erfarenhet av att driva projekt
För att lyckas i rollen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har stort driv och trivs med att ta egna beslut. Du är självgående och en person som tar tag i saker direkt. Just nu befinner sig Carglass i en tillväxtresa, det händer mycket och detta lägger stor vikt på att du som person trivs med förändringar.
Vad innebär rollen?
Som Rekryterare på Carglass kommer du bland annat att ansvara för rekryteringar för framför allt verkstäderna runt om i Sverige. Du kommer att rekrytera tekniker men också stötta upp vid rekryteringar för andra roller på företaget. Du kommer att driva egna HR-projekt självständigt och du stötta dina kollegor och chefer i organisationen med HR-relaterade frågor. Initialt kommer du att arbeta mer med rekrytering, med tiden kommer rollen att bli mer inriktad på HR-frågor. Du kommer att: Sköta hela eller delar av rekryteringsprocessen
Arbeta med arbetsrätt
Driva HR-projekt, bland annat medarbetarundersökningar med mera
Följa upp med cheferna hur rekryteringsbehovet ser ut framöver
Säkerställa kvalitet i rekryteringsarbetet
Tjänsten innebär en blandning av rekrytering och HR-stöd i organisationen, till att börja med kommer stora delar av din arbetstid gå till rekrytering. Vid lugnare perioder kommer det finnas mer tid för projekt och HR relaterade frågor. HR avdelningen på Carglass arbetar hybrid, arbetstiderna är förlagda kontorstid måndag till fredag.
Vad erbjuder vi?
En varierad roll och en arbetsplats centralt på Gärdet.
Möjlighet att arbeta i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter.
Ett engagerat och samarbetsinriktat team.
Trygga anställningsvillkor
Förmåner som friskvårdsbidrag och 28 dagars semester.
Carglass® är en arbetsgivare som värnar om sina medarbetares utveckling och välmående. Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och motiverade att göra sitt bästa. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete och gemenskap står i centrum. Uppdraget är till start en konsultanställning på heltid med start omgående med mycket goda möjligheter att kunna bli övertagen av kund. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss?
Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.
2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete är även utnämnt till Gasellföretag 2022. En utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Carglass Sweden AB Kontakt
Christoffer Sperring christoffer.sperring@2complete.se Jobbnummer
9472103