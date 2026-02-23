Rekryterare | Jefferson Wells | Södertälje
Har du erfarenhet av rekrytering och vill arbeta som rekryterare i Södertälje? Jefferson Wells söker nu tre rekryterare till konsultuppdrag hos vår kund, där du får arbeta med full-cycle rekrytering och utvecklas inom rekrytering av blue-collar roller. Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan!
Ort: Södertälje
Start: 16 mars 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 30 juni 2026
Antal tjänster: 3
Om jobbet som rekryterare:
Som rekryterare hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund i Södertälje, får du en central roll i att driva flera parallella rekryteringsprocesser - främst inom blue-collar. Du arbetar självständigt med screening, strukturerade intervjuer och urval, samtidigt som du samarbetar nära med rekryterande chefer och säkerställer en professionell kandidatupplevelse. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Genomföra screeningar och hålla strukturerade intervjuer.
Driva flera rekryteringsprocesser parallellt.
Stötta och samarbeta med rekryterande chefer.
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom hela processen.
Dokumentera och arbeta i rekryteringssystem och verktyg.
Bidra till förbättringsarbete inom Talent Acquisition.
Den vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering och trivs i en roll där du får kombinera struktur, tempo och kreativ problemlösning. Du är trygg i att fatta beslut, har god kommunikativ förmåga och är van att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha god förmåga att läsa av situationer och människor.
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet som rekryterare.
Har erfarenhet av rekrytering av blue-collar roller.
Har erfarenhet från tillverkningsindustrin (meriterande).
Har god vana av screening, bedömning och intervjuteknik.
Talar svenska obehindrat.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast.
