Rekryterare internt till Manpower i Göteborg | Heltid
Manpower AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-22
Vill du ta nästa steg inom rekrytering och vara en del av ett av Sveriges ledande bemanningsföretag? Just nu söker vi på Manpower en strukturerad och målinriktad rekryterare till vårt interna team. Vi söker dig som är nyexaminerad inom personalvetenskap, HR eller liknande område, och som vill växa i rollen som rekryterare. Hos oss får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken, bygga värdefull erfarenhet och arbeta med några av Sveriges mest välkända företag.
Den här tjänsten är ett internt konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Manpower och kommer att arbeta heltid måndag-fredag på plats på Manpowers kontor, under sedvanliga kontorstider 08.00-17.00.
Vad innebär rollen som rekryterare?
Som rekryterare hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du är med i flera delar av rekryteringsprocessen. Ditt jobb handlar om att hitta rätt person till rätt plats, främst till tjänster inom Blue Collar.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* Skriva och publicera annonser i olika kanaler
* Göra ett första urval av kandidater baserat på CV och ansökan
* Hålla i telefonintervjuer och bedöma kandidaters lämplighet
* Arbeta med search för att hitta rätt kompetenser
* Ha ett nära samarbete med konsultchefer
Du får med andra ord en viktig roll i att matcha kandidater med våra kunders behov - och vara en nyckelperson i att skapa en positiv upplevelse för både kandidater och kollegor.
Vi tycker det är viktigt att du får en bra start hos oss och du kommer därför få en grundlig introduktion där du bland annat får lära dig flera olika system och arbetssätt.
Är du vår nya stjärna?
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning inom personalvetenskap eller annan likvärdig utbildning
* Mycket god datorvana och erfarenhet av Microsoft Office - särskilt Word och Excel
* Flytande svenska i tal och skrift
* Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av jobb inom service eller kundtjänst!
Vilka personliga egenskaper är viktiga?
Vi hjälper varandra och har roligt på jobbet! Du blir en del av ett engagerat rekryteringsteam där vi trivs tillsammans och stöttar varandra.
Vi söker dig som är utåtriktad, kommunikativ och trivs med att ha många bollar i luften. Du är målinriktad, vågar ta för dig och är inte rädd för att ta ansvar. Har du dessutom en god portion humor och gillar att sprida energi omkring dig? Då kommer du att passa perfekt in i vårt team!
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig gruppchef Berit Johansson via e-post: berit.johansson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vänta inte för länge! Urval och intervjuer kommer ske löpande, därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information
Placeringsort: Nybyggda Citygate i Gårda, Göteborg
Arbetstider: Måndag-fredag 08.00-17.00
Start: Omgående Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
Manpower Kontakt
Berit Johansson berit.johansson@manpower.se
9470877