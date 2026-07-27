Rekryterare internt till Manpower i Göteborg | Heltid
Manpower Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower Aktiebolag i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Är du nyutexaminerad personalvetare eller har du nyligen avslutat en likvärdig högskole- eller universitetsutbildning och vill ta första steget i din karriär inom rekrytering och bemanning? Vill du arbeta i ett engagerat team där utveckling, samarbete och arbetsglädje står i fokus? Då kan rollen som Rekryterare på Manpowers CoRE-team i Göteborg vara rätt möjlighet för dig!
Ort: Göteborg
Start: Augusti 2026
Omfattning: Heltid, kontorstider 08:00-17:00 med möjlighet till flex
Övrig information: Tjänsten är placerad på plats på vårt kontor i Göteborg. Kontoret ligger i nybyggda Citygate i Gårda. Nordens högsta kontorshus, med härlig utsikt över Göteborg.
Vad innebär det att jobba som rekryterare hos oss?
Nu söker vi en rekryterare till vårt CoRE-team i Göteborg. Här får du chansen att jobba med Göteborgs härligaste gäng i CoRE, som har högt i tak och har roligt både på och utanför jobbet. Vi tror på att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa framgång genom samarbete.
Som rekryterare kommer du att ansvara för flera delar av rekryteringsprocessen och bidra till att hitta rätt kandidater för våra kunders behov inom Blue Collar och White Collar-områdena. Rollen erbjuder en bred introduktion till rekryteringsyrket och bemanningsbranschen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skriva och publicera jobbannonser
Genomföra urval och granska CV:n
Hålla telefonintervjuer med kandidater
Boka intervjuer mellan kandidater och konsultchefer
Ge återkoppling och hantera avslag till kandidater
Searcha och headhunta kandidater via olika kanaler
Arbeta proaktivt med kandidatnätverk och talangpooler
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom verksamheten
Samarbeta nära kollegor för att säkerställa hög kvalitet genom hela rekryteringsprocessen
Vi tycker det är viktigt att du får en bra start hos oss och du kommer därför få en grundlig introduktion där du bland annat får lära dig flera olika system och hur du genomför dina arbetsuppgifter på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är i början av din karriär och som har ett genuint intresse för människor, rekrytering och service. Du trivs med att ha många kontaktytor, arbetar strukturerat och gillar att kombinera administration med kandidatkandidater och relationsskapande arbete.
Krav för tjänsten
Avslutad utbildning som personalvetare eller annan för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning
God systemvana och lätt för att lära dig nya digitala verktyg
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av jobb inom service eller kundtjänst!
Vilka personliga egenskaper är viktiga?
Vi är ett sammansvetsat gäng med högt i tak! Vi har återkommande gruppaktiviteter och tycker det är viktigt att alla har roligt tillsammans. Vi har ett tätt samarbete och diskuterar mycket med varandra för att komma fram till bra lösningar. Du behöver därför vara en öppen person som har lätt för att jobba med andra samtidigt som du är självständig och kan ta egna beslut. Du trivs att jobba i högt tempo, har ett strukturerat arbetssätt och har lätt för att ta instruktioner. Du är en bra människokännare då du hanterar olika typer av personer och ska matcha dem till rätt uppdrag.
I den här tjänsten kommer du få ovärderlig erfarenhet av rekrytering och bemanning samt knyta många värdefulla kontakter!
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Registrera ditt CV via www.manpower.se.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller brev.
Vänta inte för länge! Urval och intervjuer kommer ske löpande, därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten?
Få snabbast svar genom att läsa vår Frågor och svar
Jag kan också nås på sara.nordstrom@manpower.se
men notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
10012605