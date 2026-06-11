Rekryterare inom logistik, åkeri & volymrekrytering
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-11
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Är du en passionerad och genuin rekryterare som tycker att tekniska roller är roliga – men inte nödvändigtvis det enda du vill arbeta med?Vi söker en engagerad kollega som älskar rekrytering i stort och som samtidigt är nyfiken på, eller trivs med, att hitta talanger inom teknik och industri – men även inom andra områden.
Om Kraftsam:
Kraftsam Rekrytering & Bemanning har funnits sedan 2012 och har byggt upp ett starkt team med bred kompetens inom flera branscher. Vi arbetar nära varandra och tror på att kunskap delas – det gör oss både snabbare och bättre.
Vi är i en expansiv fas och ser en ökad efterfrågan inom logistik, transport och lager – där vi nu vill stärka upp med en rekryterare som kan driva volymrekryteringar med kvalitet och struktur.
Om Rollen:
I rollen som rekryterare inom logistik arbetar du med volymrekrytering av chaufförer, lagerpersonal och andra operativa roller.
I rollen ansvarar du för hela rekryteringsprocessen – från kravprofilsmöten med kund, annonsering och urval till screening, intervjuer och koordinering mellan kandidater och kund. Du säkerställer kvalitet genom hela processen och följer upp leveransen för att matchningen blir rätt.
Utöver rekryteringsansvaret utvecklas rollen även till ett konsultansvar, där du arbetar med tidrapportering, uppföljning av konsulter, personalansvar samt övriga delar som ingår i att driva och förvalta bemannade uppdrag.
Du arbetar i ett högt tempo där flera processer pågår parallellt. Rollen är både administrativ och kommunikativ – du har daglig kontakt med kandidater och fungerar som en viktig länk mellan kundens behov och rätt kompetens.
Du arbetar i ett högt tempo där flera processer pågår parallellt. Rollen är både administrativ och kommunikativ – du har daglig kontakt med kandidater och fungerar som en viktig länk mellan kundens behov och rätt kompetens.
Vem vi söker:
Har minst 1–3 års erfarenhet av rekrytering, gärna inom volym, logistik eller bemanning
Är van att arbeta i ett högt tempo med många parallella processer
Har erfarenhet av att rekrytera till roller som chaufförer, lagerpersonal eller liknande (meriterande)
Är strukturerad, lösningsorienterad och har hög simultankapacitet
Trivs i en roll med mycket kontakt via telefon och mail
Har en naturligt serviceinriktad och säljande approach
Vi erbjuder:
Möjligheten att lära dig om en mängd olika roller och yrken – vårt team består av experter från flera branscher.
En utmärkande och spännande roll där du får sätta din egen prägel..
Attraktivt löneupplägg.
Frihet under ansvar.
Kontor i centrala Stockholm.
En arbetsplats där vi har roligt – både på och efter jobbet.
Skicka in ditt CV och personliga brev där du beskriver vad du kommer att bidra med och varför du tycker att du passar för tjänsten. Vi uppskattar snabba ansökningar då urvalsprocessen sker löpande.Publiceringsdatum2026-06-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du några frågor? Kontakta vår ansvariga rekryterare på biljana.cvetkovic@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna en nyckelspelare till vårt framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922 Jobbnummer
9959841